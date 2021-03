Nicole Kidman ha fatto una rara apparizione pubblica con le sue figlie Sunday e Faith, partecipando virtualmente alla 78esima edizione dei Golden Globe Awards di domenica 28 febbraio 2021. L’attrice, 53 anni, era raggiante insieme al suo dolce marito Keith Urban, anche lui 53enne, e alla loro adorabile prole, arrivata al loro fianco a tenergli compagnia durante lo streaming della cerimonia.

Nicole Kidman, Golden Globe 2021: la rara apparizione con le figlie Sunday e Faith

Risplendente in un abito nero senza maniche di Louis Vuitton, la star di The Undoing ha appoggiato una mano su Sunday Rose, 12 anni, e una su Faith Maragret, 10, mentre tutti insieme erano seduti sul divano. Proprio una splendida famiglia. La sua bellissima mise presentava una gonna vaporosa e vita bassa. Nicole Kidman è nata alle Hawaii ed è cresciuta in Australia. Ai lobi indossava splendidi orecchini a spada d’oro di Cathy Waterman che presentavano diamanti di origine etica. Ad adorarle il polso un preziosissimo orologio marcato Omega. La Kidman ha mantenuto il proprio trucco su una palette di opachi, con un rossetto rosso e un trucco per gli occhi scuri. Nicole Kidman è arrivata alla cerimonia insieme al marito, la superstar della musica country, Keith Urban, per il monologo di apertura.

A differenza di altre star Nicole ha scelto di non mostrare ai fan il dietro le quinte del suo trucco e parrucco prima dell’inizio della cerimonia dei Golden Globe 2021. Nonostante sia una delle star del cinema più celebri di Hollywood, Nicole ha in gran parte tenuto i suoi figli ben fuori dalla ribalta. Durante il suo matrimonio con Tom Cruise, terminato nel 2001, la star ha adottato la figlia Bella, ora 28, e il figlio Connor, ora 26. La Kidman è stata nominata a un Golden Globe per la migliore interpretazione, nella categoria Antologia o film TV. La bionda hollywoodiana ha però perso contro la star di The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joy, 24 anni. La cerimonia di quest’anno, che di solito si svolge all’inizio di gennaio, è stata rinviata al 28 febbraio mentre Hollywood continua ad adeguarsi alla pandemia COVID-19 e alle nuove linee guida sulla sicurezza.