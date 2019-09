New York Fashion Week 2019: le star presenti al Front Row

La New York Fashion Week è ufficialmente cominciata e le prime file delle sfilate già pullulano di celebs internazionali. I volti più fotografati non potevano che essere quelli delle sorelle Hadid, Gigi e Bella, entrambe top model e assolute paladine della settimana della moda newyorkese.

Oggi sarà il turno di Oscar de la Renta e di Vera Wang, insieme a loro molti altri designers, a presentare le loro collezioni in passerella. Ieri è toccato invece a Tom Ford, Carolina Herrera e Anna Sui, e il Front Row ha contato sulla presenza di moltissime star internazionali.

Oltre al duo Hadid, in prima fila alle sfilate a ai party più esclusivi della New York Fashion Week non poteva mancare la statuaria Irina Shayk.

La Shayk, diventata bersaglio di giornali e paparazzi a causa dei rumors sulla rottura ostile con Bradley Cooper, si è presentata alla sfilata di Tom Ford indossando un tailleur nero, con un sospettoso patch raffigurante un cuore trafitto da un coltello.

Speriamo che Bradley sia abbastanza perspicace da interpretare il possibile messaggio che la supermodella sta cercando di inviargli.

Una sorpresa, invece, è stato vedere l’icona Kate Moss insieme alla figlia Lila da Longchamp. Mamma e figlia ultimamente sono state di rado avvistate assieme.

Lila ha soltanto 14 anni e ha molto in comune con la madre: i lineamenti sono praticamente identici, così come i capelli biondi, marchio distintivo della top model inglese. Abito sobrio e total black per Kate, completo due pezzi color azzurro pastello per Lila.

Altra presenzialista della New York Fashion Week è una delle Kardashian, Kendall Jenner. E’ stata immortalata al Front Row di Longchamp in mini-abito con scollatura tonda e il petto coperto grazie ad un inserto bianco. Anche la modella americana opta per le tonalità pastello, puntando sul giallo.

Sembra l’incarnazione di un personaggio rinascimentale l’attrice inglese Suki Waterhouse, uno dei volti di Burberry.

Alla New York Fashion Week Suki ha sfoggiato un abito bianco antico, con maniche a sbuffo e scarpe a punta con un delicato fiocchetto sul davanti. I capelli color miele, infine, sono stati raccolti lasciando libera qualche ciocca a contornarle il volto. Super feminine!

Promossa a pieni voti anche la modella curvy Ashley Graham, una delle promotrici social del movimento Body Positive.

Ashley, che aspetta un figlio insieme al compagno Justin Ervin, si è presentata alla sfilata di Christian Siriano indossando un seducente abito bianco a micro-pois neri, con collo alto. Chi l’ha detto che una donna in gravidanza non possa essere affascinante?