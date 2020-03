Cari fan de La Casa di Carta, l’attesa è finita. Il profilo Instagram della serie tv spagnola ha annunciato la data di uscita della quarta stagione con il trailer ufficiale! La quarta stagione sarà disponibile in piattaforma Netflix dal 3 Aprile 2020! Il video di due minuti circa non lascia nessun dubbio! La nuova stagione sarà ricca di sorprese e colpi di scena, proprio ciò che ha fatto innamorare tutti gli spettatori e che ci ha lasciato con la bocca aperta, stagione dopo stagione. Intanto ecco le due poliziotte a confronto in una battaglia alla “Eva contro Eva”.

La Casa di Carta 4 stagione! In arrivo dal 3 aprile su Netflix

La banda del Professore sta attraversando uno dei momenti più difficili di sempre. La scena finale della terza stagione è stata traumatica, il Professore è convinto che l’amata Raquel Murillo sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. Tutti i membri della banda sono alle strette. Raquel in realtà è ancora viva, usata come esca per arrivare al Professore ma la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

Anche i protagonisti della serie, Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Pedro Alonso (Berlino), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo), hanno svelato la data d’uscita della serie con immagini inedite pubblicate sui loro profili social. Le riprese della serie si sono concluse parecchi mesi fa, ad agosto circa. Álvaro Morte, che nella serie interpreta il Professore, ha celebrato su Instagram il termine delle riprese con un brindisi virtuale alla troupe e agli spettatori.

Anche Esther Acebo (Stoccolma), ha postato una foto di fine riprese. Nella foto la vediamo sul set con un giubbotto antiproiettile. Al suo fianco il collega Jaime Lorente Lopez (Denver), la didascalia dice: «Grazie a tutta la famiglia per questo viaggio incredibile».

Il produttore esecutivo Jesú Colmenar ha assicurato che i nuovi episodi saranno “più duri per lo spettatore”. Il produttore ha anche rivelato che Netflix è intenzionata a produrre una serie spin-off su uno dei personaggi de “La casa di carta”, senza però rivelare quale: «Quest’informazione ci costerebbe la vita»