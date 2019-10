Net-a-Porter ti aiuta a fare shopping nel modo giusto

Grazie alla nascita di piattaforme di social media come Instagram, Pinterest, Net-a-Porter, gli amanti della moda hanno risorse essenzialmente illimitate quando si tratta di vestire la propria ispirazione. E mentre mi godrò sempre il fascino sartoriale dei miei influencer preferiti, Olivia Palermo e Sarah Jessica Parker, a volte posso scoprire che il mio feed può essere un po’ intasato con gli ensemble di copioni.

Net-a-Porter: il tuo stilista di fiducia

La mia soluzione? Ti farò conoscere un piccolo segreto: se sto cercando modi interessanti per abbinare un determinato oggetto, andrò sempre su Net-a-Porter. Ad esempio, se ho acquistato un cappotto in pelle di serpente, cercherò “cappotto con stampa serpente” o “cappotto pitonato” sul sito. Ciò che ne uscirà fuori sarà un’immediata fornitura di innumerevoli idee di outfit, tutte accuratamente messe insieme da stilisti esperti di tendenza. Così semplice, eppure così efficace. Ho scoperto che i look di questa stagione sembrano particolarmente belli. Dal cappotto da sogno in pelle di serpente che soddisfa tutte le mie voglie di moda anni ’70, alla t-shirt con la stampa sul davanti del nostro gruppo preferito degli anni ’90. Ma non scordiamoci della t-shirt di Hello Kitty super cute che ci ricorda i momenti dolci della scuola elementare, per alcuni (tipo me) anche del liceo.

Questi semplici capi di moda aggiungono rapidamente personalità a qualsiasi outfit, e Net-a-Porter. lo sa bene. Noi (e tutti gli altri) stiamo collezionando borse baguette firmate, quella più famosa è la Fendi Baguette di Carrie. Non dimentichiamoci nemmeno per un attimo delle calze a rete, a trama larga ma anche a micro rete. Super hot, certo, ma come ogni cosa dipende da come le si indossa. Appropriatissime quindi anche per l’ufficio. La perfetta combinazione di gonna midi e maglia grossa, questi abiti sono tutto ciò che voglio indossare questo ottobre. Oh, e se hai bisogno di ulteriori motivi per fare acquisti in questo momento, il sito offre anche uno sconto raro del 15% con il codice NEWNOW15. Scorri verso il basso per acquistare i suggerimenti stagionali di Net-a-Porter.