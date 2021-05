Nest Italy: una nuova piattaforma per il mondo dell’ospitalità italiana

Nasce NEST Italy, un nuovo punto di riferimento italiana che vuole proporre esperienze puramente Made in Italy. Ma cosa è NEST Italy? E’ una piattaforma che propone l’ospitalità di nicchia in Italia, in cui è possibile scoprire, scegliere e prenotare il meglio, frutto di un’attenta selezione.

“Abbiamo selezionato una serie di proprietà, locations per eventi e prodotti che possono aiutare a trovare il proprio nido ideale in Italia. – spiega così Maria Elena Fabbrini, fondatrice e General Manager di NEST Italy.

Cosa propone NEST Italy?

Le esperienze suggerite sono variegate e soddisfazione esigenze diverse…

Dalla possibilità di prenotare camere in hotel o ville considerate il meglio del Made in Italy al Social Table di Nest, eventi food & beverage con tavolate esclusive (max 14 persone) in locations uniche, come spazi, gallerie d’arte, vigne nella campagna toscana, campi di grano e proprietà private.

Per gli amanti dell’arte, il progetto NestArt. Nest porta opere di artisti italiani all’interno di proprietà che accettano un concept ‘Open House’ o nelle Tavolate, creando occasioni perfette per far conoscere gli artisti, in caso di ospiti interessati ad acquistare le opere.

Per finire uno shop online con la vendita di prodotti d’eccellenza Made in Italy.

L’obiettivo di NEST Italy è quello di creare esperienze “su misura”, tailor made sul cliente. Esperienze sartoriali ed emozionali richieste soprattutto da una clientela internazionale. NEST Italy intercetta queste esigenze e propone icone di stile nel mondo degli hotel, dell’arte, del design.

Un progetto che offre la migliore esperienza italiana unendo realtà di valore che hanno come obiettivo comune la valorizzazione del Belpaese.