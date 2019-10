Lo ha decretato la WGSN, come fa ogni anno da circa 20 anni, l’agenzia che studia tutte le nuove tendenze anche quelle cromatiche. Il Neo Mint è stato definito un colore “gender free”, “ossigenante e fresco” e sa di natura, ma anche di tecnologia. Il colore è stato scelto in seguito a ricerche approfondite in tutti i campi, dalla moda streetstyle, all’attualità e i social media.

Menta

Si chiama Neo Mint, ed è una tonalità delicata che comunemente conosciamo come verde menta pastello. A partire dal prossimo anno possiamo salutare il living color e dare il benvenuto ad una nuova tonalità. Questa nuance conquisterà l’intero anno e sarà protagonista non solo in ambito casa e beauty, ma come abbiamo visto dalle passerelle della Fashion Week, anche per i nostri capi d’abbigliamento. Di certo, non sarà un colore facile da abbinare, quindi è essenziale seguire alcune semplici regole: la combinazione perfetta secondo lo street style delle celebrità, è quello con i toni nude, dal beige al rosa chiaro, senza eccedere nelle tonalità scure. Per essere al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020, non possiamo fare a meno di procurarci un capo di questo colore.

Super fresh

Il Neo Mint è stato scelto dal team di previsori di WGSN in seguito a ricerche approfondite che includevano l’osservazione della moda streetstyle, di big data, attualità e social media. Il verde menta sarà affiancato da altri quattro: purist blu, cassis (un mix di rosa, viola e melone) e infine una tinta terrosa chiamata mellow yellow.