Natalia Estrada compie 47 anni: che fine ha fatto, compagno, figlia

La passione per i cavalli è nata quasi per caso. O meglio, per colpa di Claudio Lippi che la invitò in campagna dove per la prima volta salì in sella. «Fu come un colpo di fulmine che ti succede o non ti succede. Iniziai a prendere lezioni e gli studi tv iniziarono a starmi sempre più stretti». Con Drew, con cui sta da 12 anni, e con la nuova vita dal sapore western ha trovato un nuovo equilibrio. Una scelta che in un’occasione in particolare si è rivelata particolarmente preziosa. Nel 2016, in seguito al terremoto che ha colpito Norcia, si è adoperata con il compagno per salvare 40 cavalli rimasti isolati dopo il sisma, riuscendo perfettamente nell’impresa.