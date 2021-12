Come allestire al meglio la tavola per un Natale in casa e coccolare i vostri ospiti

Tavola per il Natale in casa. Le festività sono vere e proprie occasioni di ritrovi e rimpatriate e si potrebbe benissimo definire il Natale come il momento di convivio per eccellenza. Pranzi infiniti che si sa quando iniziano ma non quando finiscono, tra scambi di saluti a parenti che non vedi da tempo, cibo a volontà, spacchetto dei regali e tombolata. Insomma, a Natale non c’è fretta e come dice un vecchio proverbio: “a tavola non si invecchia!”. E si sa, per l’italiano il culto del pasto è già di per sé sacrosanto, essere riuniti tutti insieme a tavola non è nulla di strano, è quotidianità e tradizione.

Ma mai come quanto durante le feste è proprio la tavola la protagonista della giornata. Alla quale tutti stanno seduti intorno, raccolti, a scambiarsi affetto e racconti. Il Natale comincia a tavola con gli antipasti e lì si conclude, nel tardo pomeriggio, con una tombola. E quando si hanno ospiti a casa, che siano i parenti o amici cari, fare bella figura è sempre gratificante. Far trovare una bella mise en place e prodotti originali da gustare tra una portata e l’altra, è un ottimo benvenuto per chi passerà il Natale a casa tua. Vediamo quindi come allestire al meglio la tavola per questo Natale in casa.

Consigli per una graziosa mise en place natalizia

La tavola, come già detto, è parte integrante del banchetto natalizio e presentare una bella mise en place sarà piacevole per i vostri cari ma anche per voi. Parliamo di un pranzo in famiglia o massimo con in amici, in casa. E’ un momento di ritrovo, non di certo una gara a chi apparecchia meglio. Pertanto quello che conta non è tanto seguire alla lettera ciò che dice il galateo, ma dare un tocco speciale ed accogliente al tavolone che vi ospiterà.

L’importante, se non fondamentale, è non esagerare. La scelta di un servizio semplice e a tinta unita è ideale se abbinato ad una tovaglia invece sgargiante e colorata, magari dai toni vivaci e tipici del periodo natalizio, quale il rosso. Che sia con decorazioni o meno, il contrasto tra i due elementi fondamentali quando si apparecchia, avrà un ottima resa. Oppure viceversa; una tovaglia più neutra ed un servizio più particolare ed estroso. Insomma, bilanciare tra ciò che si usa quotidianamente e qualche chicca invece esclusiva riservata alle festività.

Per dare un tocco in più, esistono ormai un sacco di articoli natalizi studiati appositamente per una tavola da addobbare in stile natalizio, e sono super graziosi se abbinati con gusto. Parliamo di segnaposti, porta tovaglioli e addirittura rivesti bottiglia e candele, tutto in tema Natale. Elementi simpatici e inusuali, dagli più stravaganti a più raffinati che strapperanno un sorriso ai più piccoli e non solo.

Tra una portata e l’altra, perché no, qualche delizia di alta qualità

A tavola, sopratutto durante le feste, il cibo ha un’importanza non indifferente. Ogni regione ha i propri piatti tipici per festeggiare al meglio il giorno di Natale, ma tra un piatto e l’altro, oppure come antipasto si posso sempre proporre prodotti gustosi e saporiti, per stuzzicare l’appetito dei vostri ospiti. Non darà certo fastidio trovare su un tagliere un buon salame saporito, o del formaggio direttamente preso al caseificio. Insomma, qualche chicca di buona qualità che non proprio quotidianamente e ad ogni pasto saremmo soliti far trovare a tavola.

Quello che non può mai mancare ad un banchetto natalizio è sicuramente un buon vino. Da quello per pasteggiare allo spumante conclusivo, è sicuramente un elemento fondamentale a tavola. E’ bene quindi scegliere il giusto vino in abbinamento al menù per la soddisfazione dei palati di tutti i presenti ed esaltare al meglio i sapori delle pietanze proposte. Ottimo sarebbe lasciar perdere bottiglie prese al supermercato e, facendo uno strappo alla regola, affidarsi ad una buona enoteca per vino artigianale che non farà che deliziare il palato dei commensali!

Stesso discorso vale per il panettone, simbolo indiscusso del Natale, immancabile ed essenziale su una tavola allestita come si deve. Un buon panettone ricercato ed artigianale non farà altro che concludere in bellezza il pomeriggio passato in famiglia, e lasciare in bocca il sapore di un prodotto autentico. Tra un calice di spumante e l’altro, il dolce andrà sicuramente a ruba!