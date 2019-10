Natale 2019: puoi già iniziare a decorare la casa, parola di psicologo

Nel caso in cui tu facessi parte di una di quelle famiglie che sono solite avere il proprio albero decorato e il villaggio di Babbo Natale fuori e in piena attività entro il 1° di novembre, potresti essere fortunato. Abbiamo una buona, anzi buonissima, notizia. Secondo gli esperti, decorare per Natale in anticipo potrebbe renderti più felice, ed essere indice di una maggiore serenità familiare. Quindi in occasione di questo Natale 2019 potresti prendere in considerazione l’idea di tirare fuori super presto le ghirlande, le renne soprammobile e le lucine colorate.

Tutti pronti per Natale?!

Steve McKeown, psicoanalista e fondatore della McKeown Clinic, ha spiegato che non c’è nulla di male a voler respirare in anticipo l’atmosfera natalizia. «Anche se ci potrebbero essere una serie di ragioni sintomatiche per cui qualcuno vorrebbe allestire ossessivamente le decorazioni in anticipo, più comunemente si tratta di ragioni nostalgiche o per rivivere la magia del Natale. In un mondo pieno di stress e ansia, alla gente piace associarsi a cose che le rendono felici e le decorazioni natalizie evocano quei forti sentimenti dell’infanzia». Ha detto lo psicologo Steve McKeown a Unilad. «Le decorazioni sono semplicemente un’ancora o un percorso per quelle magiche emozioni di eccitazione della vecchia nostalgica e ormai andata infanzia. Quindi mettere su presto quelle bellissime decorazioni natalizie estende l’eccitazione!».

Sembra abbastanza logico. La psicoterapeuta Amy Molin ha concordato, spiegando che le decorazioni natalizie passono riportarti ad un periodo più spensierato, almeno mentalmente. «La nostalgia aiuta a collegare le persone al loro passato personale e le aiuta le a capire la loro identità. Per molti, allestire le decorazioni natalizie in anticipo è un modo per riconnettersi con la propria infanzia.» Dice anche che può aiutare coloro che hanno perso qualcuno a sentirsi più vicini alla persona amata che non c’è più. Aggiungendo e terminando così questa teoria: «Decorare presto la propria abitazione, oltre a portare gioia e rievocare bei ricordi, può farti sentire la presenza di chi ti ha voluto bene. Regalandoti una connessione senza eguali rispetto alle festività del resto dell’anno».