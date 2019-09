“Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante di un vestito è la donna che lo indossa” Yves Saint Laurent

Naomi Cambpell è tornata alla settimana della moda di Parigi, la mitica top model ha chiuso lo spettacolo della Primavera/Estate 2020 di Saint Laurent, percorrendo una lunga passerella che si affacciava sulla Torre Eiffel. La top model ha indossato una giacca blazer con paillettes nera e pantaloni abbinati – una versione dell’iconico abito da fumo del marchio – che rifletteva le luci lampeggianti del monumento di Parigi.

Per YSL

Sembra che Naomi Campbell abbia accennato alla sua apparizione sulle passerelle della Parigi Fashion Week 2019 prima dello spettacolo, condividendo su Instagram un video di se stessa mentre sfilava sulla passerella Yves Saint Laurent nel 1971 vestita con una pelliccia verde schiuma di mare. Ha anche condiviso una sua foto sulla passerella con lo stesso Yves Saint Laurent, descrivendo l’immagine con:

“Mr. Yves Saint Laurent, hai creduto in me e sei stato al mio fianco quando ne avevo più bisogno! Grata a te per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme nel corso degli anni. Genio sincero, creativo e visionario della moda! Ci manchi molto. “

Effetto wow

E dopo aver visto sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week 2019, Jennifer Lopez, un’altra sorpresa arriva da Parigi. Naomi Campbell calca la passerella di Yves Saint Laurent per la collezione Primavere/Estate 2020. Ricordiamo che la top model a inizio settembre, ha partecipato all’evento di beneficenza annuale, la sfilata Fashion for Relief, durante la London Fashion Week. A gennaio, Naomi Campbell era tornata sulle passerelle di Valentino Couture dopo una pausa di 14 anni. Ha anche fatto notizia a Versace nel 2018, quando si è unita ad altre iconiche top model degli anni Novanta – tra cui Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni ed Helena Christensen, per la sfilata dedicata al 20 ° anniversario della morte di Gianni Versace.