La metropolitana di New York non è mai stata così chic. Tutto merito della maison Valentino con la campagna pubblicitaria Valentino VRing, che sponsorizza le nuove borse in una serie di scatti in bianco e nero con la celebre top model Naomi Campbell. Atmosfera raffinata che ricorda lo stile delle maison Valentino in un luogo super grunge, come la metropolitana della Grande Mela.

La Virgin Bag

Gli scatti della campagna pubblicitaria sono stati realizzati da Inez and Vinoodh, celebri fotografi di moda olandesi, che si sono lasciati guidare dal direttore artistico del marchio, Pier Paolo Piccioli e sono riusciti ad immortalare la venere nera in tutta la sua bellezza.

Ma a spiccare oltre al meraviglioso abito verde accesso in paillettes, c’è la VRing Bag della collezione Pre Fall 2019. Una Borsa piccola a spalla VRING Valentino Garavani in vitello lucido e bufalo multicolore, con logo metallico dettagliato da anello e nastrino in pelle caratterizzano la borsa, dal valore di 1990 euro. Per la versione mini invece la cifra si aggira intorno ai 1500 euro, super chic sì, ma anche super luxury.

We Love Made in Italy

La linea VRing è invece più chic e meno rock, rispetto alla collezione Rockstud. Le linee sono pulitissime, un unico elemento contrastante è l’enfasi del logo Valentino. Insomma un vero mix tra uno stile di lusso e uno stile street. Anche la sfilata Valentino Pre Fall 2019 aveva messo insieme questi elementi e naturalmente le modelle portavano con disinvoltura sulla passerella una VRing Bag.

Questa borsa sta diventando un vero e proprio must have, tanto da essere indossata dalla bellissima Duchessa di Sussex, Meghan Markle. La Maison Valentino ha colpito nel segno ancora una volta!