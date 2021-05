Naomi Campbell è diventata mamma di una bellissima bambina all’età di 50 anni. La top model decide di sorprendere tutti e dare la dieta notizia direttamente sui social affermando: «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre».

Naomi Campbell è diventata mamma

La top model 50enne ha annunciato a sorpresa su Instagram di aver dato il benvenuto al suo primo figlio: una bellissima bambina. Naomi Campbell ha postato una foto su Instagram confessando: «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre, così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande». Non è chiaro chi sia il padre e se Campbell abbia partorito, assunto una madre surrogata o adottato il piccolo.

Una fonte dice in afferma a Page Six: «Naomi desiderava essere madre da molto tempo e alla fine è successo. È la madrina di molti amici e figli di famiglia e ha sempre atteso con ansia il giorno di fondare la propria famiglia».

Gli auguri degli amici

Molti celebri amici di Naomi Campbell hanno inviato i loro auguri dopo aver condiviso la notizia. Zoe Saldana ha commentato: «Oh mio Dio, congratulazioni signora! Che Benedizione!!!». Marc Jacobs ha invece festeggiato la top model scrivendo: «Oh mio Dio !!!!! Oggi è il giorno?? Come assolutamente incredibile. Quanto è fortunata e quanto sei fortunato tu! Che meravigliosa Madre sarai. Benedizioni tutt’intorno». La nuova nuova mamma Sophie Turner ha lasciato un semplice cuore rosso sul post, mentre Jodie Turner-Smith ha scritto: «tante tante tante congratulazioni a te e alla tua famiglia – il villaggio che ora si radunerà intorno a te e ti sosterrà nella coltivazione di quel piccolo angelo! !!! che incredibile benedizione !!!».

Naomi Campbell e il desiderio di diventare mamma

Naomi Campbell è da tempo che confessa nelle varie interviste il desiderio di diventare mamma. Infatti alla rivista Evening Standard nel maggio 2017 aveva affermato: «Penso di avere figli tutto il tempo. Ma ora con la scienza, penso di poterlo fare quando voglio». La Campbell ha poi detto a WSJ. Magazine nell‘ottobre 2019 che era aperta a tutto ciò che «l’universo le porta».