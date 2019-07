Naomi Campbell, uno dei volti più noti del fashion system, cattura ancora una volta la nostra attenzione, postando su Instagram, una foto senza veli. La “Venere Nera”, 50 anni, è di una bellezza disarmante e appare molte volte anche disinibita di fronte i suoi fan. Infatti, la modella ha voluto stupire i suoi fan con uno scatto che dimostra come “la vera bellezza” non ha età.

Naomi Campbell, 50 anni portati divinamente

Naomi Campell, inutile negarlo, è ancora una delle top model più belle del mondo. Di recente ci ha stupito nuovamente postando una foto senza veli nel deserto. Un fisico statuario all’età di 50 anni. I commenti sono stati numerosi: “Beautiful soul in my country 🇰🇪”, ovvero “Bellissima anima nel mio paese (Kenya)”. E ancora “Iconica”, “Still sexy”, “DAMN! Look at that body!” ovvero “Diamine, guarda che corpo!”.

Gli anni per Naomi sembrano non passare mai, le case di moda non possono fare a meno di lei, come dimostrata la recente campagna della Maison Valentino. La super to model ha postato di recente su Instagram anche la sua prima foto ufficiale come modella quando aveva solo 15 anni, con un lunghissimo testo di ringraziamento a chi le è stato vicino in questi straordinari 33 anni di carriera, costellati di premi e riconoscimenti internazionali. Insomma, una vera e propria icona del mondo della moda.

Lavoro come missione

Naomi Campbell descrive il suo lavoro come una “missione” che tiene in grande considerazione le pari opportunità e il suo Paese, l’Africa: Vado di aereo in aereo di città in città quasi ogni giorno e lavoro costantemente. I miei amici mi dicono sempre di rallentare e riposare ma sono a un punto della mia carriera in cui ho una visione cristallina delle cose, e per ora “sono in missione”. Una missione per coltivare la nuova generazione. Una missione per garantire che la mia industria (l’industria della moda) sia un luogo diverso e con pari opportunità e io sono in missione per cambiare la narrativa e la percezione del grande continente africano”.