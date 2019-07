Sappiamo che la nostra pelle è continuamente sottoposta a stress, soprattutto quando dobbiamo partire. La top model Naomi Campbell ci mostra alcune soluzioni anti-secchezza, anti-gonfiore e anti-tossine, per avere sempre una pelle perfetta, anche quando abbiamo poco tempo per curarla.

Tutorial

Con un video pubblicato su YouTube la top model Naomi Campbell mostra la sua beauty routine in aeroporto: idrata il viso con maschere ad alta concentrazione e usa trattamenti antigonfiore: l’idratazione della pelle è infatti fondamentale su un aereo, poiché la pressione della cabina e l’aria condizionata possono favorire la secchezza e al tempo stesso uno scarso drenaggio dei liquidi. Prima della fase di decollo, Naomi indossa guanti di plastica per pulire tutto ciò che è possibile toccare con apposite salviette disinfettanti e indossa una mascherina sanitaria per evitare i possibili germi dispersi nell’aria. C’è chi trova che sia estremamente esagerato, ma, se si vogliono ottenere risultati eccellenti, è necessario seguire alcune procedure.

In viaggio non deve mancare…

La beauty routine è fondamentale, soprattutto se siamo in viaggio. Per essere sempre perfette anche se abbiamo poco tempo, possiamo rifugiarci nelle maschera di seta, la nuova tendenza in fatto di bellezza. Per avere una pelle impeccabile anche appena sveglie il segreto è la seta, un tessuto che eviterà la microesfoliazione tipica del cotone e vi regalerà uno sguardo pazzesco anche appena alzate, oppure semplicemente una maschera all’argilla, che possiamo effettuare prima o dopo la partenza. Non dimentichiamoci però della crema idratante, perché la pelle per essere bella ed elastica ha bisogno di molta idratazione e in viaggio, ad esempio durante lunghi voli in aereo, l’aria è molto secca.