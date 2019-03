La bella stagione sta arrivando, i vestiti sono più leggeri e le palette trucco più colorate. Non ci dimentichiamo però delle nostre mani, anche queste devono essere al passo con le tendenze primavera-estate 2019. Ed ecco che per la nostra nail art la parola d’ordine è “super colorato”. Si, perché con il ritorno ai mitici Ninety, anche lo smalto diventa neon. Per quanto riguarda la forma, più lunghe e squadrate sono, meglio è. Per chi non ama essere troppo appariscente però, è consigliabile una forma più corta ma pur sempre colorata. Ecco alcune tipologie di nail art che possiamo realizzare per questa splendida stagione.

Neon

I colori neon sono la tendenza del 2019, grazie al ritorno dei mitici anni ’90. Per chi ama esagerare e non passare inosservato, questa nail art è perfetta per voi. Se poi avete delle unghia super curate e lunghe il risultato sarà fantastico.

Opaco

Lo smalto opaco è una tendenza che già dal 2018 aveva fatto scintille. Quest’anno si colora di sfumature neutre ma pur sempre cangianti. Per chi ha uno stile più classico, questa nail art può donare grandi soddisfazioni.

Specchio

Per una serata all’insegna del glamour, la nail art a specchio è perfetta per voi. Possiamo portarla anche durante il giorno, ma è opportuno usare un colore più tenue.

French fluo

La french è un evergreen per la cura delle mani, quest’anno la classica linea bianca si trasforma in un tripudio di colori fluorescenti. Perfetta per chi ama il colore ma al tempo stesso ama essere elegante.

Multi color

Per è sempre indeciso su che colore di smalto mettere, non c’è problema è arrivata la nail art multi color. Perfetta per gli eterni indecisi e per chi ha uno stile super alternativo.

Decorate

Per le più appassionate, la nail art decorata è perfetta per esprimere la vostra creatività. Attenzione però alle cadute di stile, l’importante è essere sempre chic e non kitsch.