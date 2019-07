N°26 Gourmet, il ristorante gastronomico dell’Hotel Bazzoni et du Lac

Siamo sul Lago di Como, una fra le destinazioni più glamour per i turisti stranieri provenienti da tutto il mondo. Il Lago di Como, con i suoi paesaggi e le sue atmosfere, continua ogni anno ad attirare visitatori. Ville storiche e giardini all’italiana, pittoreschi borghi e ristoranti gastronomici, il Lario è meta indiscussa per chi cerca una vacanza all’insegna del Bello e del Buono.

E proprio a Tremezzo, uno dei Borghi più belli d’Italia, da ben due generazioni le Famiglie Luchina e Whieldon continuano a raccontare la storia di famiglie di albergatori che dalle dalle Alpi alle Dolomiti fino alla Riviera Romagnola, nel 2000 approdano sul Lago di Como. Ad oggi sono proprietari dell’Hotel Bazzoni et Du lac a Tremezzo, recentemente rinnovato, e del bellissimo Hotel Britannia (ristrutturato nel 2009) a Griante – Cadenabbia.

“Al Bazzoni du Lac, abbiamo dato uno stile più moderno, con linee pulite in contrapposizione con il fascino molto tradizionale della Britannia Excelsior. Vorremmo incoraggiare gli ospiti a condividere le strutture che includono la bellissima piscina del Lido e quella galleggiante dell’Infinity Pool cocktail bar and the Cove con una magnifica vista sul lago fino a Bellagio e vi invitano a provare i sette ristoranti (alcuni aperti in base alla stagione) che si trovano presso Bazzoni et du lac e Britannia, situati sul fronte lago e vicino alle aree piscine, ognuna con la propria atmosfera e cucina.”

Così raccontano Doriana Lachina e il marito Ross Whieldon, proprietari anche del Seven Park Hotel a Colico e dei Luxury apartment a Griante, che con i figli e uno staff di professionisti, riescono a rendere veramente unica e indimenticabile l’esperienza degli ospiti che scelgono le loro strutture per un soggiorno esclusivo sul Lago di Como.

Fra le novità della proprietà sicuramente il nuovo ristorante gourmet ospitato all’Hotel Bazzoni, il N26 Gourmet. Un nuovo indirizzo nel panorama gastronomico del Lago di Como. Guida la cucina lo chef comasco Giampaolo Civitillo di origini argentine. Una formazione all’ALMA di Colorno, Parma, e varie esperienze tra Italia ed Estero in strutture hotellerie e ristoranti gourmet.

Giampaolo propone una cucina ricercata ed elegante dove protagonista indiscussa è una materia prima di altissima qualità. Freschezza del prodotto e rispetto della stagionalità degli ingredienti.

In una location elegante, dal design contemporaneo, con vista sulla penisola di Bellagio, lo chef Civitillo porta in tavola piatti di gusto in una semplice complessità di tecniche e accostamenti ben equilibrati. Interessante anche la carta dei vini con una selezione di etichette di nicchia e cantine di grande pregio.

Accanto al gourmet, l’hotel accoglie N26 Bistrot con una proposta più smart per un pranzo veloce o uno snack leggero sempre all’insegna della qualità e della genuinità delle materie prime.

Per gli amanti del “bere bene”, il nuovissimo Bazzoni Cocktail Bar che offre una vasta selezione di raffinati cocktail e un’interessante wine list.

Un ambiente curato in ogni dettaglio, con un bancone centrale tipicamente “london style”; un gusto vintage che ben si contamina con la modernità del luogo.

Un aperitivo con amici, un cocktail dopo cena gustandosi la vista veramente unica del lago… Il Lago di Como continua a raccontarsi attraverso l’eccellenza di Famiglie che hanno fatto grande l’ospitalità sul LakeComo.

