Se stai cercando qualcosa di creativo, signorile e unico, allora siamo qui per condividere con te i modi più belli su come indossare top e vestiti monospalla quest’anno. Il capo monospalla è certamente un’alternativa sexy di come mostrare il tuo corpo senza sembrare provocante o troppo rivelatore.

Prima di tutto, devi trovare una vestibilità perfetta che lusinghi la forma del tuo corpo. Ci sono molti indumenti con bellissime scollature che sfortunatamente non si adattano a tutte le donne con grandi seni o colli corti. Ci sono grandi stili con look off-shoulder e pad integrati che danno alla tua spalla un aspetto più strutturato. Abbiamo raccolto i look street style più fashion del 2019. Continua a leggere per vedere modi eleganti su come indossarli elegantemente e super al passo coi tempi.

È necessario trovare un capo monospalla con una vestibilità perfetta. Una volta trovato il design ideale, è ora di far caso al tessuto che deve calzarti altrettanto bene. Se hai una silhouette ben proporzionata, puoi optare per tessuti più morbidi che abbraccino il tuo corpo. Se hai un corpo dritto, allora è meglio optare per materiali più rigidi che possano aggiungere un po’ di volume alla tua forma.

Evita i tessuti stretti e avvolgenti, poiché accentueranno la tua figura dritta. L’idea principale di top e abiti con una spalla è di mostrare le tue bellissime spalle, ecco perché non consiglio di coprirle con un blazer o un cardigan. Certo, puoi giocare con equilibrio e proporzioni sulla tua silhouette. Se vuoi nascondere i tuoi difetti e ostentare le tue risorse, allora è meglio scegliere stampe e colori intelligenti.

C’è una sola regola: i colori chiari evidenziano e i colori scuri nascondono. Se vuoi sembrare moderno e divertente, allora il modo migliore sono le stampe. Se vuoi mantenere il tuo outfit elegante e un po ‘retro-ispirato, allora ti suggeriamo di indossare strisce, chevron, pied-de-poule, pois, ecc. Puoi sempre sottolineare la tua individualità indossando i tuoi accessori preferiti.

