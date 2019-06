A Milano è possibile nuotare sotto la luna: dal 15 al 23 giugno Museum of the Moon

Sono tante le piscine aperte a Milano nell’estate 2019, ma solo una permette di nuotare a pochi palmi dalla Luna. Museum of the Moon è il progetto artistico itinerante dell’artista britannico Luke Jerram che porta la Luna in giro per il mondo, in mezzo alla gente. Suggestiva installazione che riproduce in tutto e per tutto le fattezze della Luna, dopo essere stata esposta in molti paesi, tra cui Francia, Belgio, Regno Unito, India e Cina, da sabato 15 a domenica 23 giugno 2019 Museum of the Moon approda in Italia, in una location d’eccezione, la Piscina Cozzi di Milano.

Il risultato è incredibile. Per godere a pieno di questo affascinante effetto, la Piscina Cozzi ha organizzato due notti bianche. I prossimi 15 e 22 Giugno, infatti, potrete nuotare di notte fino alle 4 del mattino.

La scultura dell’artista è una riproduzione del satellite molto più che fedele. Misura 7 metri di diametro ed è una sfera che riproduce minuziosamente la superficie lunare, grazie alle cartografie fornite dalla Nasa. Con una scala di circa 1:500,000, ogni centimetro della scultura sferica equivale indicativamente a 5 km della superficie lunare. La Luna di Jerram ha la capacità di adattarsi di volta in volta alla location in cui si trova, generando emozioni e sensazioni diverse a seconda di dove viene ospitata. Al buio sembra vera, grazie anche ai crateri riprodotti sulla superficie dell’installazione.

Gli orari per nuotare sotto la Luna?

In occasione di Museum of the Moon la Piscina Cozzi è aperta in orario 7.00-23.00 il lunedì e il mercoledì; 7.00-19.00 il martedì e il giovedì; 7.00-22.30 il venerdì; 10.00-04.00 il sabato; 10.00-19.00 la domenica. I biglietti di ingresso alla Piscina Cozzi costano 7 euro (ridotto 5 euro per bambini e ragazzi tra i 5 e i 25 anni compiuti; ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni). Per ulteriori informazioni telefonare al numero 02 6599703.

