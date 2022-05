Muore a 67 anni Ray Liotta, protagonista di Quei bravi ragazzi e Il campo dei sogni. L’attore, i cui film includono anche Something Wild, Marriage Story e Hannibal, è morto mentre girava il suo ultimo progetto nella Repubblica Dominicana.

Carriera di Ray Liotta

Ray Liotta nasce nel New Jersey e immediatamente viene abbandonato in un orfanotrofio prima di essere adottato a sei mesi. “All’inizio non capivo come un genitore potesse rinunciare a un figlio”, ha detto alla rivista People. “Quindi avevo quel tipo di energia arrabbiata con il mondo. E poi, quando finalmente ho incontrato la mia mamma biologica sulla quarantina, a quel punto, non ero così arrabbiato per questo. È solo un altro viaggio”.

Dopo piccoli ruoli in TV e un piccolo ruolo in The Lonely Lady del 1983, Liotta ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per Something Wild del 1986. Ha continuato a recitare in Field of Dreams nel 1989 prima di interpretare il ruolo di Henry Hill in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. “Se hai un film che la gente ricorda, è fantastico. Se ne hai due, è fantastico”, ha detto al Guardian nel 2021 sulla sua associazione con il dramma dei gangster.

Gli anni ’90 lo hanno visto anche recitare nel thriller Unlawful Entry al fianco di Kurt Russell, Cop Land con Robert De Niro e nel dramma familiare Corrina, Corrina con Whoopi Goldberg. Ha anche ricevuto una nomination alla Screen Actors Guild per aver interpretato Frank Sinatra nel film TV del 1998 The Rat Pack. Il decennio successivo includeva ruoli in Hannibal di Ridley Scott, Narc di Joe Carnahan e un Emmy per un’apparizione come ospite in ER.

A Ray Liotta è stato offerto un ruolo in I Soprano, ma ha rifiutato. “Non volevo fare un’altra cosa mafiosa”. “Semplicemente non mi sentivo bene in quel momento.” Successivamente ha recitato nel film prequel dei Soprano The Many Saints of Newark nel 2021.

Vita privata di Ray Liotta

Mentre molti conoscevano Ray Liotta come una figura imponente, spesso associata al genere mafioso/crimine dei film, due donne conoscevano Ray come un partner vulnerabile ed emotivo. Era una volta sposato con Michelle Grace e poi fidanzato con Jacy Nittolo al momento della sua morte. Mentre tutti piangono questo titano del grande schermo e del piccolo schermo, ecco cosa devi sapere su sua moglie e fidanzata.

Ray e Michelle si sono incrociati per la prima volta quando era sposata con un altro uomo. Prima di iniziare il suo amore con Ray, Michelle era la moglie del primo baseman dei Chicago Cubs, Mark Grace. I due si sposano nel 1997. L’anno successivo hanno accolto una figlia, Karsen Liotta, un’attrice apparsa di recente in Hubie Halloween del 2020. Per quanto riguarda Jacy, non è chiaro quando i due hanno iniziato a frequentarsi. Tuttavia, nel dicembre 2020, Ray ha annunciato di aver ricevuto il miglior regalo per Natale. “Ho chiesto all’amore della mia vita di sposarmi e grazie a Dio ha detto di sì!!!” ha intitolato una foto di loro due in piedi insieme davanti all’albero di Natale.

Come è morto Ray?

Secondo il suo rappresentante che ha confermato la notizia, l’attore è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana mentre girava il suo ultimo film Dangerous Waters insieme a Saffron Burrows.