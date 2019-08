Per gli Mtv Music Awards 2019, le celebrità hanno deciso di mettere in campo, look sempre più stravaganti. A partire dalle top model Gigi e Bella Hadid, che si sono presentate in match sul red carpet, scatenando i fan. Ma non sono state le uniche a colpire nel segno.

Stile

Le sorelle hanno optano per due outfit sui toni della sabbia. Tom Ford per Gigi, che ha deciso di indossare un pantalone a sigaretta e bustier. Abito composto da drop top e longuette per Bella di Charlotte Knows London. Per un risultato sorprendente, le sorelle Hadid si aggiudicano il primo posto come miglior look. In seconda posizione troviamo la bellissima pop star Taylor Swift: blazer, tutina con scollo a cuore fucsia e cuissards vertiginosi, tutti i capi rigorosamente tempestati di Swarovski, il tutto rigorosamente firmato Versace. È stata lei, infatti, a portare a casa il premio più importante, quello per il video dell’anno, dando anche un risvolto politico al suo discorso di accettazione. Ritirandolo, infatti, ha fatto riferimento ai temi dei diritti Lgtbq che vengono trattati nel video, quello di You Need to Calm Down, attaccando le politiche del presidente Donald Trump. “Nel video vengono sottolineati diversi punti”, ha detto Taylor Swift, indossando fiera la sua giacca oversize color arcobaleno.

Camila Cabello

Al terzo posto troviamo Camila Cabello, che per l’occasione ha deciso di indossare un abito scomposto, fatto di drappeggianti sete in total white, firmato Balmain. La cantante insieme Shawn Mendes sul palco degli Mtv Awards si è esibita con il singolo Señorita, che ha lanciato la neo coppia in orbita nelle classifica. Questo duetto è valso loro il premio con la statuetta dell’omino sulla Luna come Migliore Collaborazione.