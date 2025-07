La McLaren 750S Le Mans è la supercar del futuro

A trent’anni dalla storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1995, McLaren celebra questo importante traguardo con una supercar esclusiva: la 750S Le Mans. Limitata a soli 50 esemplari, questa vettura rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto per la tradizione sportiva. La 750S Le Mans non è solo un tributo a una leggenda delle corse endurance, ma anche una supercar altamente performante. È progettata per offrire un’esperienza di guida intensa e coinvolgente, con una meccanica all’avanguardia e un’aerodinamica studiata nei minimi dettagli.

Design e leggerezza: la fibra di carbonio protagonista

La 750S Le Mans si basa sulla piattaforma in fibra di carbonio della 750S standard, un materiale che garantisce elevata rigidità strutturale unita a un peso contenuto. Rispetto alla McLaren 720S, questo modello presenta una riduzione di peso di circa 30 kg, un risultato che migliora significativamente la dinamica di guida e l'efficienza complessiva della vettura. La carrozzeria coupé mantiene un profilo aerodinamico raffinato, con linee che esaltano le superfici in carbonio lucido e opaco, conferendo al veicolo un aspetto sia elegante sia aggressivo.

Motore e prestazioni: potenza e rapidità senza compromessi

Cuore pulsante della 750S Le Mans è il motore V8 biturbo da 4,0 litri, capace di erogare 750 cavalli di potenza e una coppia massima di 800 Nm. Questa unità garantisce un’accelerazione impressionante: lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 332 km/h. Il cambio doppia frizione a 7 rapporti è stato ottimizzato con una rapportatura finale più corta del 15%. Questa migliora la prontezza in accelerazione, rendendo la guida più reattiva e coinvolgente. Grazie a queste caratteristiche, la 750S Le Mans si pone ai vertici della categoria delle supercar, offrendo un equilibrio perfetto tra potenza e controllo.

Aerodinamica evoluta: il pacchetto High Downforce Kit

Uno degli elementi distintivi di questa edizione speciale è il MSO High Downforce Kit, un pacchetto aerodinamico sviluppato da McLaren Special Operations che migliora il carico aerodinamico e la stabilità ad alta velocità. Il paraurti anteriore presenta un nuovo splitter a doppio elemento che incrementa la deportanza del 10% rispetto alla 750S standard. L’ala posteriore in fibra di carbonio, attiva e regolabile, dispone di tre posizioni diverse per adattarsi alle condizioni di guida: dalla massima deportanza al DRS fino alla frenata ad alta velocità.

Un elemento innovativo è il roof scoop in carbonio. Questo canalizza aria supplementare al motore per abbassare le temperature di carica e migliorare così l’efficienza termica del propulsore. Anche le prese d’aria laterali sono state ridisegnate. Mentre l’estrattore posteriore è più ampio del 20% rispetto alla versione standard, per ottimizzare l’estrazione dell’aria calda e aumentare la stabilità della vettura.

Dettagli esclusivi e interni sportivi

La 750S Le Mans propone due livree esclusive: la Le Mans Grey, in omaggio alla McLaren F1 GTR #59 vincitrice della gara del 1995, e la brillante McLaren Orange, richiamo diretto alla storica livrea da corsa. I cerchi in lega a cinque razze, con finitura stealth e dettagli in oro, richiamano lo stile delle ruote della F1 GTR originale. Mentre lo scarico in titanio contribuisce a ridurre il peso complessivo.

Gli interni sono curati nei minimi dettagli per coniugare funzionalità racing e comfort premium. L’abitacolo è rivestito in Alcantara e pelle, con accenti a contrasto in arancione o grigio chiaro. Plancia, sedili e tappetini riportano il logo “Le Mans” inciso, mentre le placche numerate sottolineano l’esclusività di ogni singolo esemplare.

Dinamica di guida: precisione e coinvolgimento

La guida della 750S Le Mans è resa ancora più emozionante grazie a un assetto raffinato. La carreggiata anteriore è stata allargata di 6 mm. Gli ammortizzatori adottano una tecnologia a doppia valvola e la cremagliera di sterzo è stata resa più pronta. Anche il sistema di trasmissione posteriore è stato rivisto, con una leva finale più corta per migliorare la risposta e la maneggevolezza nelle curve più impegnative.

Questi interventi garantiscono una guida reattiva, precisa e coinvolgente, senza sacrificare il comfort necessario per un utilizzo su strada. L’equilibrio tra potenza e controllo fa della 750S Le Mans una supercar adatta sia alle piste più tecniche sia alle strade più tortuose.