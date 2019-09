La Mostra del Cinema di Venezia si trasforma ogni anno nel palcoscenico in cui celebrities internazionali si contendono, oltre che il Leone d’Oro, anche il premio per il look vincente. Ed anche per la 76esima edizione del Festival, con gli occhi del mondo intero puntati sul red carpet, le star non hanno deluso le nostre aspettative. Ma, si sa, l’eleganza non deve mai tralasciare alcun dettaglio e il beauty look diventa fondamentale tanto quanto l’abito. Ecco i make up e le acconciature che, fino ad ora, sono riusciti a rubare la scena sul famigerato tappeto rosso della Mostra del Cinema.

Le protagoniste de La Verité, film del regista Kore-eda Hirokazu, nonché l’iconica Catherine Deneuve e il già premio Oscar Juliette Binoche hanno puntato sullo Chic più raffinato.

La Binoche ha infatti esibito un wet hair look, un evergreen che riesce ad evocare l’eleganza classica di una vera diva del cinema. Capelli sciolti ad effetto bagnato che l’attrice francese ha scelto di abbinare ad un make up completamente rosa cipria, all’insegna della femminilità più delicata.

Catherine Deneuve, che a 75 anni continua a dettare regole di stile, ha sfoggiato quanto di più sublime possa vedersi sul tappeto: i bellissimi capelli biondi raccolti in un’acconciatura volumizzata e con riga a lato accompagnati da un make up dai colori scuri, capace di rendere lo sguardo profondo e seducente. La classe non è acqua e le due attrici francesi ne sono la conferma.

Come non menzionare poi la dolcissima Penelope Cruz, che quest’anno ha deciso di celebrare le sue origini spagnole con un hairdo ispirato proprio all’elemento mediterraneo: uno chignon basso che lascia qualche ciuffo di capelli cadere liberamente sul davanti, evidenziando i contorni del volto e lo splendido sorriso della Cruz.

Un’acconciatura graffiante, invece, per la regina dello stile unconventional. Kristen Stewart omaggia l’indimenticabile Jean Seberg – da lei interpretata nel nuovo omonimo film – con un pixie cut che arricchisce con treccine laterali, diventate il segno distintivo dei look sfoggiati dalla star. Un ottimo compromesso a cui ispirarsi per coloro che si stanno convertendo da un taglio corto ad uno medio-lungo.

L’attenzione di fan e fotografi non si limita soltanto alle star del cinema: la top model Tina Kunakey, oltre che compagna del francese Vincent Cassel, predilige un beauty look all’insegna della semplicità: un ombretto sfumato dai toni leggermente aranciati e uno chignon all’indietro e completato dal vero protagonista del red carpet, il wet effect.

Gran finale per Scarlett Johansson, che all’abito rosso fiamma firmato Celine e che lascia scoperto il tatuaggio sulla schiena, abbina capelli sciolti tirati all’indietro ed un classico, ma mai scontato, smokey eye. Una delle mise più emblematiche di questa edizione della Mostra del Cinema, letteralmente mozzafiato.