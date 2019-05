Ancora una volta il brand Moschino ci sorprende con una nuova, coloratissima collezione: ma attenzione non si tratta di vestiti, bensì di trucco. Realizzata in collaborazione con Sephora, la collezione make up è pensata per donne smart e multitasking e si ispira a… scopriamolo insieme!

Make up by Moschino

La collezione trucco firmata Moschino comprende: gomme, matite, evidenziatori e laptop, che si trasformano in oggetti per il make up. Per un’esperienza beauty completa, divertente e rigorosamente cruelty free (non testata sugli animali).

Palette

Jeremy Scott ha trasformato il lap top, in un’irresistibile palette occhi edizione limitata composta da ben 30 ombretti, che sostituiscono i tasti, e da un maxi specchio al posto dello schermo.La gamma cromatica comprende: tonalità del verde, azzurro, viola e rosa, oltre a nero e marrone. Dai finish differenti, tra cui matt, satin e shimmer.

Eyeliner

Il nuovo eyeliner liquido in penna, della collezione Moschino, promette la massima scorrevolezza e colore pieno, per un make up occhi sensuale e a lunga durata.

Rossetti

L’estro di Jeremy Scott ha portato alla nascita di un set labbra Moschino, composto da cinque rossetti liquidi opachi. Formulati per risultare a lunghissima tenuta pur restando leggeri sulle labbra, i nuovi rossetti hanno un applicatore particolare, che permette di stenderli con la massima precisione.

Smalto

Lo smalto Moschino Sephora dà un tocco di colore alle unghie fin dalla prima passata, vestendole di un bianco opaco, ma attenzione a non scambiarlo per un bianchetto.

Spugne

Per l’applicazione di prodotti liquidi, in polvere e cremosi, Sephora e Moschino hanno realizzato un set da tre spugnette latex-free pensate per adattarsi alle linee del viso e che si ispirano nella forma, alle gomme che hanno popolato i nostri astucci.

Blush

Il blush set della collezione Moschino make up comprende tre illuminanti a forma di evidenziatore. Dalla consistenza cremosa e scorrevole, perfetti per scolpire e illuminare viso e corpo.