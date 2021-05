Montegrappa, le penne stilografiche di lusso personalizzabili scrivono la storia del Made in Italy

Alta qualità, eccellenza dell’artigianato, creatività e maestria: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono il Made in Italy nel mondo. Un termine da sempre associato ad eleganza e raffinatezza, a prodotti considerati superiori perché frutto di un’attenta lavorazione, che comincia dall’accurata selezione dei materiali.

Poter esibire un manufatto Made in Italy è motivo di vanto e orgoglio e c’è chi è disposto ad investire molto per poter conquistare pezzi sempre più rari, rifiniti nei minimi dettagli, come le penne Montegrappa, storico brand italiano esperto nel campo della produzione di alta qualità di strumenti da scrittura di lusso.

Fin dal 1912, anno che segna l’inizio della produzione di penne stilografiche a Bassano del Grappa, Montegrappa ha saputo conquistarsi uno spazio nel mondo del lusso grazie all’alto artigianato dei prodotti che nascono all’interno di laboratori sempre più specializzati. Nelle mani di sapienti incisori e scultori di materiali preziosi, le idee di design prendono vita come dei veri e propri capolavori artistici.

Con il tempo, poi, alla tradizione si è affiancata l’innovazione e nuove tecnologie sono state implementate sulle classiche strutture per creare dei congegni meccanici estremamente precisi in grado di offrire performance di scrittura ottimali ed eccellenti. Penne pregiate e tecnologia all’avanguardia: un connubio che porta la firma di Montegrappa.

Come nasce una penna Montegrappa: selezione accurata e lavorazione artigianale

Ogni creazione Montegrappa custodisce un elevato valore artigianale: nei laboratori di Bassano Del Grappa ci si dedica ad ogni fase con la massima attenzione, consegnando nelle mani di ogni cliente pezzi rari che interpretano al meglio il significato di “fatto a mano in Italia”. I pregiati strumenti da scrittura Montegrappa nascono dall’impegno di maestri nell’arte dell’incisione o del dipinto a mano, del bassorilievo, della fusione a cera persa e della smaltatura. Abili artigiani la cui impronta resta su strumenti pensati per accompagnarti nelle occasioni più importanti della vita.

I materiali utilizzati da Montegrappa nascono da un’attenta ricerca sulle sostanze più preziose della Terra: nel tempo hanno trovato impiego leghe rare e legni pregiati, che si aggiungono ai classici metalli preziosi come l’oro e l’argento. Il simbolo della produzione italiana, però, resta la penna in celluloide, un materiale estremamente versatile che veste di mille sfumature cromatiche modelli iconici, che hanno fatto la Storia del brand.

I pennini in oro 18 carati sono il fiore all’occhiello della produzione e si caratterizzano per l’estrema maneggevolezza e flessibilità. L’abbinamento con l’ebanite, poi, rende questi strumenti da scrittura perfetti esempi di raffinatezza ed eleganza, molto più di accessori da posizionare sulla scrivania, ma rarità da collezione ed edizioni limitate che trovano posto in preziose teche.

Il logo Montegrappa impreziosisce fermagli, cappucci e bague, ma arricchisce anche i pennini lavorati delle stilografiche, accompagnato spesso dal tradizionale motivo Filigree. Le clip sono capolavori di funzionalità ed estetica, diventati simbolo distintivo del brand italiano: utilizzate principalmente per l’inserimento della penna nel taschino, sono decorate in modo da completare il concetto di design che guida la creazione di ogni strumento da scrittura.

Configuratore Montegrappa: la piattaforma innovativa per la personalizzazione degli strumenti da scrittura

La nuova frontiera delle penne Montegrappa riguarda, poi, la possibilità di personalizzazione in ogni dettaglio: la piattaforma di configurazione trasforma gli appassionati in designer. È possibile scegliere di declinare i modelli storici del brand secondo i propri gusti in fatto di materiali e sfumature cromatiche, potendo controllare in ogni momento le modifiche effettuate grazie alla visualizzazione a 360°.

Regalare una penna stilografica diventa così un gesto davvero gradito: il configuratore Montegrappa dona la possibilità di creare uno strumento da scrittura che incontri le esigenze di chi la impugna tra le mani, plasmata sulla personalità del destinatario di un omaggio così importante e pregiato.

Garanzia di alta qualità, sapiente artigianato e innovativa creatività, Montegrappa continua a confermarsi come uno dei brand Made in Italy più amati al mondo, per affidabilità, estetica ed infinita eleganza.