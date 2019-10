In occasione della Milano Fashion Week, Monica Bellucci aveva tagliato i capelli in un caschetto corto sfoggiato durante il fashion show di Dolce&Gabbana. L’attrice lancia subito la nuova tendenza, ma attenzione durante un evento a Palazzo Barberini organizzato dall’Academy Motion Pictures Arts and Sciences, decide di aggiungere un tocco in più al nuovo taglio e di presentarsi con: una frangia ciuffo.

Mai più senza…

Monica Bellucci appare così, di nero vestita, la piega appena fatta leggermente più sbarazzina e meno composta dell’ultima volta, ad attirare l’attenzione dei presenti e non solo, è il nuovo taglio di capelli. L’attrice ha rinunciato alla folta chioma, in favore di un caschetto e ha deciso successivamente di aggiungere una frangia ciuffo. I capelli di Monica Bellucci capelli sono la nuova tendenza della stagione autunnale, ecco che non potremmo più fare a meno della frangia con caschetto mosso. La frangia ciuffo è forse quella più versatile in quanto, non essendo particolarmente definita, viene portata generalmente di lato proprio come un ciuffo. È perfetta per capelli di qualsiasi volume e spessore ma soprattutto si adatta a tutti i tagli.

Frangia mania

Monica Bellucci ha spiazzato tutti i presenti grazie al suo clamoroso cambio di look dove appare irriconoscibile. Ma non era la prima volta che l’attrice portava la frangia. Ricordiamo i numerosi red carpet nei quali aveva: capelli lunghi pari e frangia piena. Può essere portata a ogni età, purché sia folta e non eccessivamente lineare. L’importante che sia lunga così da risultare anche più versatile, poiché, all’occorrenza, può trasformarsi in un pratico ciuffo. Inoltre, la frangia può coprire eventuali rughe sulla fronte e mettere in risalto gli occhi e dare quell’aria sbarazzina che funziona a ogni età.