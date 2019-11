Monica Bellucci, posta di recente varie foto che la ritraggono su un set di un servizio fotografico, la diva è tornata a regnare sulle copertine dei fashion magazine. Da Elle Italia a Numéro Fashion, la #verabellezza italiana sorprende tutti ancora una volta.

Testimonial

“Ho due film che richiedono i capelli corti. Mi son detta: perché non tagliarli davvero? E quando una donna decide di tagliarsi i capelli….” Monica Bellucci, Elle Italia

La “nuova” Monica Bellucci si materializza alla sfilata di Dolce e Gabbana durante la Milano Fashion Week 2019. Via la frangia, via i capelli lunghi e benvenuto caschetto corto e riga laterale. Così l’iconica bellezza italiana, sfoggia uno dei trend più belli della stagione invernale. Un mini bob che ha conquistato le copertine dei magazine più famosi. Reso più glamour da una messa in piega che evidenzia il ciuffo con onda. Corto, leggermente bombato e stondato sulle punte, il taglio è stato realizzato dell’hairstylist di fiducia John Nollet.

È tornata…

Nel 1988 Monica Bellucci approda a Milano, dove sfila sulle più importanti passerelle sotto contratto con l’Elite Model Management. L’anno successivo, raggiunge la fama a Parigi e a New York. Nel 1997 è immortalata da Richard Avedon nel Calendario Pirelli. Ha sfilato per Dolce&Gabbana, Fendi e tutte le più importanti griffe mondiali, guadagnando la copertina delle riviste francesi di Elle e di Vogue. Ritorna oggi, più forte di prima in copertina e conquista non solo i suoi fan, che riempiono di like e commenti le foto sui social, ma anche il mondo della moda, dunque possiamo affermare che la “diva italiana” è tornata in grande stile.