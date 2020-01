Monica Bellucci é senza dubbio la più francese degli italiani e una delle donne più belle del mondo. Prima di essere una grande attrice con la filmografia a 5 stelle, Monica è soprattutto una madre, quella di Deva e Léonie, entrambe frutti del suo amore con Vincent Cassel. A 55 anni, Monica Bellucci vanta una carriera davvero lunga ed elaborata, certamente brillante. È in Dracula di Francis Ford Coppola che si inizia a notare la luce della Bellucci. Da Stephen Hopkins a Christophe Gans passando per Bertrand Blier, Spike Lee o persino Sam Mendes, l’attrice ha interpretato ruoli per i più grandi registi, a testimonianza del suo talento. Odiata e amata allo stesso tempo, di sicuro invidiatissima…

Oltre ad essere un’impeccabile attrice, Monica Bellucci è indubbiamente una maestra di stile, e noi siamo qui proprio per questo…

Monica Bellucci ha stile da vendere

Tre look intramontabili che noi di Luxgallery abbiamo deciso di porre sotto la lente di ingrandimento. Ammirare lo stile di una donna come Monica Bellucci è semplice, anche perché sotto ai suoi capi più o meno firmati (di solito più) c’è comunque lei, la Diva. Portamento a parte, ci troviamo di fronte a tre outfit impeccabili. Il nero vince su tutto, si sa, ed un tailleur in total black sembra proprio la soluzione ottimale per ogni momento della giornata. Specie se la camicetta ha un collo particolare, il blazer un taglio perfetto e i pantaloni sono a vita alta e cadono a pennello. Specie se Alexandre Vauthier ci ha messo lo zampino. Altro discorso, un filo più articolato, viene presentato da Monica Bellucci in occasione della Parigi Fashion Week. Splendida in Dior a cura di Maria Grazia Chiuri, la cintura color bambù stretta in vita aggiunge quel tocco in più. Paule Ka è l’artefice del terzo look, un abito lungo e strutturato, scollatura sobria e maniche particolari annodate, il punto vita messo in evidenza dà luce alle curve pazzesche di Monica. Tutti i gioielli sono Cartier.

Per Monica la famiglia è al primo posto

Monica quest’anno si è lanciata una nuova sfida, quella del teatro, nelle Lettere e Memorie di Maria Callas, spettacolo che molti dei suoi fan verranno certamente ad applaudire a Parigi. Ma prima di essere la star che è oggi, Monica Bellucci, dicevamo, è soprattutto una mamma. Le sue figlie, la sua battaglia. La sua famiglia è stata costruita con Vincent Cassel. Durante gli anni di amore, i due attori diventano genitori di Deva, nata nel 2004 e Léonie, nata nel 2010. Due figlie divenute la ragione di vita della loro madre che, come ha fatto capire ad inizi dicembre, sul palco di “C à Vous”, per loro potrebbe abbandonare tutto nessuna esitazione: «Essere madre mi rimette le lancette in orario. Vuol dire che a me piace soprattutto essere in contatto con la vita. Facciamo un lavoro magnifico, è vero, ma la nostra vita non è il tappeto rosso […] c’è un momento in cui viene facile pensare che i miei bambini vengano prima di tutto». Una dichiarazione, quella di Monica Bellucci, che fa capire come anche il cinema possa diventare un peso, nel caso della Bellucci facile da abbandonare.