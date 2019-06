Che sia una parrucca o una tinta, il cambio di look di Monica Bellucci ha colto di sorpresa tutti. La bellissima attrice italiana, che abbiamo visto recentemente a Cannes, ha posato per il servizio di Patrice Van Malder su Soon Magazine con una nuova capigliatura biondo platino. Siamo abituati a vederla da sempre mora, ma a 55 anni la più bella del cinema italiano, ha deciso di avere un look completamente nuovo.

Effetto sorpresa

L’effetto sorpresa è stato notevole, nessuno si sarebbe mai aspettato, che Monica Bellucci cambiasse look, a 55 anni. Alcune voci dicono che tutto questo è dovuto al nuovo compagno Nicolas Lefebvre, che ha 18 anni in meno di lei.

Il compagno della Bellucci è nato a Boulogne-Billancourt nel 1982, ha una figlia di sei anni, lavora come scenografo ed artista figurativo, oltre ad essere proprietario di una galleria d’arte a Parigi nel Marais. Ha studiato storia dell’arte presso la prestigiosa École du Louvre. Insomma, un artista a tutto tondo.

Ma attenzione non è solo lei, in famiglia, ad attirare l’attenzione. Sul grande schermo ha esordito come modella anche sua figlia Deva, 14 anni, che molti trovano straordinariamente somigliante a Monica, posando per Dolce & Gabbana a Ravello, sulla Costiera Amalfitana.

Mora o bionda?

C’è chi sostiene di preferire la vecchia Monica dai capelli scuri, c’è chi invece sostiene che questa nuova Monica dai capelli biondi, sia a dir poco fantastica.

Le foto esclusive, del suo cambio look, comprendono l’alternanza di diversi abiti eleganti e importanti come i gioielli Cartier, e molti outfit che la diva ha indossato sono firmati dalla celebre maison di moda italiana Valentino. Ma nonostante ciò, lo sguardo, cade su quel volto magnetico e quella chioma super chiara. Monica Bellucci è una vera icona di stile!