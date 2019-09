Monica Bellucci riesce a sorprenderci ancora una volta con un taglio che lascia a bocca aperta. In occasione della Milano Fashion Week 2019, l’attrice sfoggia al fashion show di Dolce&Gabbana un caschetto classico, che diventa subito di tendenza.

Diamoci un taglio

Monica Bellucci rinuncia alla chioma stile “Raperonzolo”, anche l’attrice non ha resistito alla tentazione del caschetto. Ed eccola in front row alla sfilata di Dolce&Gabbana, in splendida forma, Monica indossava: un bel tailleur bianco con pantalone a vita alta, dalle linee sciancrate che esaltano il suo fisico perfetto, una leggera camicetta nera quasi impalpabile abbinata a un reggiseno a triangolo dello stesso colore e un fiocco al collo. A completare l’outfit, un paio di open toe color nude e occhiali da sole. Ma a catturare l’attenzione di tutti i presenti è quel caschetto liscio e leggermente bombato che è già diventato il taglio di tendenza per la prossima stagione.

Chiny lenght bob

Il nuovo taglio di Monica Bellucci, è tutto merito di John Nollet. Il suo hair stylist del cuore. L’uomo che condivide con la figlia (e con Charlotte Casiraghi). Il parrucchiere che è dietro ogni suo hair look importante. Le mani abili di John hanno seguito le tendenze del momento e creato sulla testa di Monica il caschetto ad altezza mento. Il famoso chiny lenght bob delle star di ogni età, il taglio corto che sta conquistando proprio tutte, comprese le modelle, ricordiamo quello di Kaia Gerber. Allora cosa stiamo aspettando? Diamoci un taglio, se vogliamo essere al passo con le tendenze.