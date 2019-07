La dichiarazione arriva alla fine dell’intervista: «Ho detto che l’amore è finito, non ho detto che ero single». Monica Bellucci conclude così l’intervista a Madame Figaro, il magazine francese. Un’intervista lunghissima, in cui La Bellucci si racconta e dice tante cose. E conclude in grande stile. Con queste parole e una risata.

Monica Bellucci l’abbiamo appena vista in versione bionda. Causa film che sta girando. Bionda e sempre bellissima. Alla fine dell’intervista, l’autore “tiene” l’argomento forte. Alla fine dell’inverno ha ufficializzato il suo amore con Nicolas Lefebvre. Poi però, a luglio, tutto è finito. La giornalista chiede proprio: «Ma non è vero che è di nuovo single?». «Ah, a questo non rispondo». Della fine dell’amore con Vincent Cassel, nell’intervista dice: «Ho sofferto molto. Anche se sono stata io a prendere la decisione. Quando lasciamo qualcuno, questo non significa che non ci piace più. Significa che non è più possibile continuare». Quando era piccola, rivela, suo padre lei disse: «Voi donne avete un senso di “mammismo”. E noi uomini ne aproffittiamo».

Dello scandalo Harvey Weinstein che ha scatento #MeToo dice: «È giusto che si sia cominciato a parlare e che non si smetta di farlo. Io sono stata fortunata, la vita mi ha risparmiato. Ma ci sono situazioni terribili». E poi: «Non dobbiamo però tornare indietro e chiudere la donna nella gabbia della vittima. Quando può, la donna sa e deve difendersi». Nell’intervista, Monica dice anche: «Penso che questa nuova struttura aiuti a capire meglio dove viene la violenza. Non a scusare, ma a spiegare le motivazioni dello stupratore. Il film mostra cose che accadono nella realtà, per questo ci furono tante polemiche. La realtà è sempre più dura della finzione. Non è vero, come dicono, che il cinema uccida gli attori. Gli attori, come le persone, sono uccise dalla vita».