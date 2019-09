In occasione dell’inizio delle settimane della moda, per le città e nei backstage delle sfilate, sono magicamente riapparsi anche loro, i modelli. I volti noti del fashion system, famosi e apprezzati in tutto il mondo che hanno acquisito una grandissima popolarità sul web.

Anwar Hadid

Anwar Hadid vanta un profilo Instagram da 2,6 milioni di follower, è il fratello, di Bella e Gigi e attualmente il fidanzato della cantante Dua Lipa. Ha cominciato la sua carriera posando per le copertine dei magazine di moda più famosi, fino ad arrivare sulle passerelle della settimana della moda. Anwar ha un viso particolare ed è considerato uno dei modelli più belli del 2019.

Alessio Pozzi

Alessio Pozzi vanta un profilo Instagram da 125 mila follower, a soli 21 anni, ha già numerose collaborazioni nel mondo della moda. Copertine di riviste di moda, Il giovane top model è amatissimo dagli stilisti ha sfilato in passerella per brand come: Calvin Klein, Armani, Versace e Givenchy.

Lucky Blue Smith

Lucky Blue Smith vanta un profilo Instagram da 3 milioni di follower, a soli 22 anni, ha posato e sfilato per: Tom Ford, Tommy Hilfiger, Balmain e Calvin Klein. Il super modello è anche padre di Gravity, avuta dalla sua ex compagna Stormi Bree a soli 19 anni.

Presley Gerber

Presley Gerber è il figlio dell’ex top model Cindy Crawford, vanta un profilo Instagram da 864 mila follower. Viso pulito, capelli biondi, premiato ai Fashion Los Angeles Awards 2017 come “Modello emergente”, Presley ha posato e sfilato per numerosi marchi di moda come: Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger, Dolce&Gabbana e infine Versace.