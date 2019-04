“Pay attention” alle “figlie di”, una schiera di nuove modelle dal cognome famoso che sta conquistando il fashion system. Già star dalla nascita, queste ragazze hanno deciso di seguire le orme dei loro genitori e non hanno paura di essere definite “raccomandate”, il successo per loro è straordinario: allora scopriamo insieme chi sono.

Kaia Gerber

Kaia Gerber è la giovane figlia della super top model Cindy Crawford, ha posato per la prima volta all’età di 10 anni per la collezione Young di Versace. Una piccola musa di Karl Lagerfeld, è stata scelta per diversi servizi fotografici e copertine delle riviste di moda più prestigiose. Kaia è molto simile alla madre che, infatti, la definisce come una “mini me”. Kaia Gerber ha gli stessi capelli caramello, stessi occhi da cerbiatta e sfila sulla passerella da vera professionista. La mini modella ha chiarito inoltre che la madre non l’ha spinta alla carriera nel mondo della moda.

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin è la giovane figlia di di Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland è nata tra due stelle di Hollywood. La sua carriera nel mondo della moda ha inizio nel 2013, all’età di 18 anni, quando firma il suo primo contratto con un’agenzia. Ireland ha posato per diverse copertine lavorando con i fotografi più famosi. A 23 anni, una carriera da super top model già avviata senza nascondere il peso e il privilegio di due cognomi importanti che la circondano.

Lily Rose Depp

Lily Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, è già una modella super affermata. Si è trasferita da poco a Parigi ed è diventata una delle muse di Chanel. In un’intervista a Vogue Australia ha dichiarato che: sia la madre che il padre hanno sempre cercato di farle vivere una vita normale, preoccupandosi di “dare il giusto valore alla privacy e alla vita personale”. Secondo Lily-Rose, infatti, non bisogna dare in pasto al pubblico ogni aspetto della propria esistenza. Lily Rose debutta anche come attrice con un piccolo ruolo nel film Tusk di Kevin Smith (2016). Sempre nel 2016, interpreta il ruolo della ballerina Isadora Duncan nel film francese Io danzerò, presentato al Festival di Cannes.

Georgia May Jagger

Figlia di Mick Jagger e della modella Jerry Hall, Georgia ha preso la bellezza della madre e la grinta del padre. Nel 2009 viene nominata modella dell’anno al British Fashion Awards e da lì diventa uno dei volti preferiti del mondo della moda e del beauty. È stata testimonial Rimmel, Mulberry, Sisley, Miu Miu e Versace. Ha lavorato con celebri fotografi come Terry Richardson, Mario Testino e Mario Sorrenti. Nel 2016 viene scelta come testimonial del brand Pepe Jeans, dove viene riconfermata anche l’anno successivo. Nel 2017 viene ingaggiata da Volcom come designer e testimonial di una capsule collection per l’estate. Nel marzo del 2018 partecipa alla settimana della moda di Parigi sfilando per Miu Miu. Insomma, che dire: una carriera stellare.