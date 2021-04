Modelle e attrici emergenti 2021: chi sono le star del momento?

Modelle e attrici emergenti firmate 2021. Chi sono i nuovi volti del momento? Kaia, Maya, Emma, Ewe, Mia e molte altre: sono le attrici e modelle in ascesa (o già famose) che faranno molto parlare di sé nel 2021 grazie ai nuovi ruoli cinematografici o campagne pubblicitarie e cover sulle riviste più glamorous che faranno decollare definitivamente le loro carriere faraoniche.

Chi sono le modelle e attrici emergenti firmate 2021? Kaia, Maya, Emma, Ewe, Mia e molte altre

Il 2020 è stato l’anno del Covid, pandemia che ha colpito il mondo intero. Ma non solo: Mia, figlia di Kate Winslet (la somiglianza è evidente) vede proprio in questa controversa annata il grande debutto come protagonista. La pellicola è Shadows (regia di Carlo Lavagna) un thriller psicologico. Se “buon sangue non mente” anche la figlia d’arte Eve Hewson, 29 anni, ha dimostrato che le perplessità sul suo talento da attrice non avevano fondamenta reali. Per anni è stata “la figlia di” (Paul Hewson, nome d’arte Bono), una pietra miliare della musica, nonché cantautore, musicista e attivista, con cui bisognava sempre confrontarsi. Madelyn Cline è un altro nome della celebre e “dorata” lista che farà molto parlare di sé. Dall’omonima serie firmata Netflix Stranger Things ( in cui interpretava Tina, nella stagione numero 2) ad oggi la 23enne vestirà i panni di Sarah Cameron, la figlia del ricco imprenditore Ward Cameron nella serie sempre firmata Netflix Outer Banks. Un successo assicurato!

Da Anya Taylor-Joy a Kaia Gerber

Sempre dal mondo Netflix arriva la protagonista dell’ omonima serie “La Regina degli scacchi”. Lei è Anya Josephine Marie Taylor-Joy, nata a Miami nell’aprile 1996. Non solo: una nomination, nel 2017, come migliore stella emergente per il BAFTA, seguita poi da altri numerosi riconoscimenti e red carpet. Maya Hawke, invce, reciterà al fianco del padre Ethan, nel ruolo di padre e figlia, per Andrew Stanton in Revolver. Sovviene l’espressione “la classe non è acqua”. Margaret Qualley è, dal canto suo, una nuova stella emergente che presto brillerà all’interno del panorama internazionale. Ha tutte le carte in regola per far parlare di sé. Dopo aver debuttato sui grandi schermi in C’era una volta a Hollywood, di Quentin Tarantino, la carriera dell’attrice non si è più fermata. Nel 2021 sarà la protagonista di “Maid”, una serie drammatica che andrà in onda su Netflix.

Infine, “dulcis in fundo” c’è lei: Kaia Gerber, oramai un atro nascente della moda a tutti gli effetti. Modella 19enne, figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber, è ormai un personaggio che fa parlare di sé anche fuori dai red carpet e dalle sfilate e copertine internazionali. La modella si è proposta in prima linea grazie al suo impegno sociale e anche per le sue relazioni amorose: è di qualche settimana l’ufficializzazione della sua relazione con l’attore Jacob Elordi.