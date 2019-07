I sandali da uomo sono delle calzature che possono essere scelte in innumerevoli varianti, dalle ciabatte alle infradito, dai sandali più eleganti a quelli progettati per utilizzi specifici.

In questo panorama così vasto non c’è che l’imbarazzo della scelta nell’individuare i modelli più adatti al proprio stile, ecco 6 idee che possono rivelarsi assai intriganti. Dai brand a costo medio come Zara alle storiche maison come Gucci, l’egemonia del sandalo continua senza complessi e la varietà dei modelli in circolazione per l’estate 2019 lo dimostra. Eleganti o sportivi, in pelle o in PVC: le alternative sono davvero tante e vale la pena prenderle tutte in considerazione.

#1 Birkenstock in pelle

Il sandalo Arizona di Birkenstock non stanca mai. Disponibile in diversi colori, è realizzato in pelle nubuk ed è regolabile con due cinturini.

#2 Slider in gomma Gucci

Il motivo Gucci jacquard è riproposto in versione estiva su queste slider in gomma con nastro Gucci rosso e nero. Perfette da indossare in spiaggia e durante l’aperitivo al tramonto.

#3 Sandali Dr. Martens

Suola dentellata robusta ma leggera per il sandalo Myles di Dr. Martens, facile da calzare e indossare per tutto il giorno. Dotato di due cinturini regolabili con fibbia realizzati in pelle.

#4 Sandalo ZARA

Perfetti da abbinare a una T-shirt e a dei pantaloni sportivi, donano a chi li indossa un look casual ma ricercato.

#5 Sandali Bottega Veneta

Per l’estate 2019 Bottega Veneta propone questi sandali con fasce in tela logate e foderate in morbida pelle.

#6 Ciabatte in gomma Adidas

Le ciabatte da piscina in gomma hanno conquistato le strade, gli aperitivi, e anche le serate. Ci sono anche per l’estate 2019, naturalmente, diventate ormai un classico come le stringate sotto l’abito.