Moda Uomo Autunno 2019: l’armadio di Raoul Bova non sbaglia mai

È tra i principali sex symbol italiani, amato e ammirato dalle donne di tutte le età. Gli anni non fanno che renderlo più sexy e affascinante e anche il suo look e la sua barbetta incolta aiutano molto in questo. Si tratta di Raoul Bova, attore romano capace di interpretare tantissimi ruoli, romantici e non, e al quale abbiamo visto indossare anche numerosi outfit diversi, eleganti e casual. Ma qual è in fondo lo stile di Raoul Bova? Cosa si nasconde nel suo armadio? Scopriamolo insieme.

Raoul Bova si veste meglio di tuo marito

Raoul è più per uno stile casual-trasandato: t-shirt bianca, maglione o cardigan di lana grossa aperto avanti, jeans e stringata. Ama molto il nero, colore che mette in risalto la sua pelle chiara e i capelli e la barba scuri. Indossa spesso pantaloni di cotone a sigaretta con pullover a girocollo semplicissimi senza nessun dettaglio in evidenza. Anche il blu è uno dei colori che utilizza di più e che gli abbiamo visto sfoggiare in diversi film. Camice, maglioncini, giacche, pantaloni su questa tinta fanno spiccare i suoi occhi chiari.

Un capo che Raoul Bova sembra portare con disinvoltura è il trench (scopri come abbinarlo questo autunno), cappotto di mezza stagione che gli dona charme e un tocco professionale. Spesso, inoltre, per completare il suo look indossa pashmine e sciarpe in tessuto. In outfit eleganti è capitato di vederlo spesso, per eventi istituzionali, presentazioni di film o direttamente sul set. Anche in questo caso gli dona particolarmente il nero e, non a caso, Raoul Bova preferisce i completi giacca e pantalone scuri con cravatta monocolore abbinata, spezzati da una classica camicia bianca.

Nel suo armadio non mancano inoltre le cinture, in cuoio o in pelle lucida nera che, a seconda del look del giorno, Raoul Bova indossa per rifinire il suo abbigliamento. Il suo stile nel complesso si potrebbe definire, dunque, semplice, raffinato e – soprattutto – a portata di tutti gli uomini. In fondo, i capi che non possono assolutamente mancare nell’armadio dell’attore sono quelli che non mancano (quasi) mai negli armadi più comuni, ma abbinati con gusto e con il giusto tocco glamour.