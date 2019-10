Moda stivali 2019: quelli alti fino al ginocchio sono i migliori

Chiunque abbia mai visto Friends (pronti alla reunion??) saprà che devi stare molto attento quando investi in un paio di stivali alti fino al ginocchio. Una mossa sbagliata e puoi finire come Monica Geller, appoggiandoli sulle spalle e scalza dopo averne indossato un paio inadatto per troppo tempo.

Stivali che passione!

La maggior parte degli stivali ha un aspetto migliore con i tacchi. Tuttavia, ciò significa che possono provocare dei disagi come le vesciche, riducendo drasticamente l’utilizzo a causa della scomodità. Abbi la capacità di scegliere un nuovo paio di stivali giusti, però, e puoi indossarli ogni giorno e con ogni vestito. Forse Monica (sì, sempre Friends) aveva ragione a spendere un po’ di più, puntando sulla qualità. Gli stivali alti fino al ginocchio sono un classico che non passerà di moda, quindi non c’è da meravigliarsi se ne abbiamo viste così tante paia vincenti. Ne sono scesi in pista svariati modelli anche in passerella durante il mese della moda.

La stampa coccodrillo bordeaux sembra così chic con i pantaloncini utility color cammello, da copiarlo immediatamente.

Sulla strada principale dello street style, Arket, Mango e Other Stories hanno creato dei tacchi da headliner. Mentre per quanto riguarda il lusso, siamo più sorpresi di ammirare sul marciapiede dagli stivali di Paris Texas, Jimmy Choo e Saint Laurent. In termini di stili, non puoi mai sbagliare con un paio di pelle marrone chiaro. Tuttavia, il paio in pelle bordeaux, con stampa animalier e color crema burrosa sono altrettanto chic. La pelle di serpente potrebbe sembrare una tendenza del momento, ma anche Anna Wintour ha indossato la sua per anni, dimostrando che questi non sono solo un errore da indossare per una stagione. Continua a scorrere per vedere e acquistare i nostri nuovi stivali fino al ginocchio che preferisci.

Questa ragazza indossa gli stivali di Jimmy Choo che tutti sognano.

Siamo dei grandi fan degli stivali bianchi. Più abbinabili di quanto pensi, guarda quanto vanno bene con questo cappotto trapuntato giallo ocra.