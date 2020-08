L’alta moda e l’alta sartoria tornano a sfilare. La ripartenza è da Firenze, con una serie di eventi ideati da Dolce & Gabbana dal titolo “Il Rinascimento e la Rinascita” con alcuni testimonial d’eccezione. Prima fra tutti, l’attrice Monica Bellucci: gli stilisti siciliani sono da tempo suoi amici personali, con loro cominciò la carriera di top model. La città toscana ospiterà mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre 2020 una serie di omaggi alla storia e all’arte, all’eleganza senza tempo della culla dell’Umanesimo e alla maestria dei suoi laboratori artigiani.

Con Dolce & Gabbana un gruppo d’eccellenza di 38 artigiani fiorentini

Le creazioni dei due stilisti, sinonimo di moda sofisticata e seducente, sfileranno a Firenze assieme a quelle di un selezionato gruppo di 38 artigiani. Si tratta di creativi scelti da Domenico Dolce e Stefano Gabbana visitando le loro botteghe, che rappresentano l’eccellenza e il saper fare della tradizione fiorentina più autentica, la punta di diamante del Made in Italy che sfocia nell’espressione artistica. Il “tocco umano” è, da sempre, un valore importante per D&G: le loro idee passano attraverso le mani abili di fidati maestri artigiani che, con amore, passione e dedizione, danno vita alla “bellezza” del loro stile.

Gli eventi in presenza saranno riservati a un selezionato pubblico di circa 200 invitati, per rispettare i protocolli di sicurezza previsti per l’emergenza sanitaria da coronavirus, e saranno trasmessi in streaming sulle piattaforme web di Pitti Immagine e di Dolce&Gabbana. Le sfilate fiorentine sono promosse dal Centro di Firenze per la Moda Italiana e da Pitti Immagine in collaborazione con il Comune e realizzate con il concorso di Fondazione Pitti Discovery, il contributo straordinario di Agenzia Ice e con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

Dolce & Gabbana a Firenze: l’alta moda maschile nel Salone del Cinquecento, la femminile alla Terrazza Belvedere di Villa Bardini

L’alta moda maschile sfilerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio la sera di mercoledì prossimo, 2 settembre 2020, con cena di gala nel vicino Palazzo Gondi. L’alta moda femminile sarà di scena giovedì 3 settembre nella Terrazza Belvedere di Villa Bardini, con la sfilata d’alta nel giardino barocco che scende tra i fiori dal colle verso l’Arno. Le due filate saranno preceduto nella tarda mattina del 2 settembre da un evento nell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella con l’esposizione dell’alta gioielleria di D&G.

«Insieme daremo vita a un nuovo Rinascimento»

“Siamo molto felici che i nostri prossimi eventi di alta moda si svolgeranno a Firenze, una città che amiamo molto e che, in questo momento, ha un valore speciale – hanno commentato Domenico Dolce e Stefano Gabbana – Firenze è stata la culla del Rinascimento, dell’italianità, di una sapienza antica che si tramanda e che continua a trasferire la sua influenza sulla cultura e sull’estetica contemporanee. Portare il nostro lavoro in luoghi iconici della città è un sogno che diventa realtà. E ancor più lo è il poter lavorare a stretto contatto con gli artigiani della città, che conservano nelle loro botteghe un saper fare prezioso e senza tempo. Ringraziamo Firenze e Pitti Immagine per questa opportunità: insieme daremo vita a un nuovo Rinascimento, una nuova Rinascita tutta italiana”.

