Un tempo i tatuaggi ed i piercing erano riservati alle persone con i tagli alla Steven Tyler, le sigarette mai spente e le giacche come i Sex Pistols. Ora, grazie alla libertà d’espressione dei nostri giorni, che ridefinisce anche ciò che si intende per “avere un bell’aspetto”, tatuaggi e piercing sono diventati mainstream. Gli ultimi anni hanno visto un aumento vertiginoso dei buchi all’orecchio, chi si occupa di creare orecchi ci ha dato dentro di fantasia, creando molti accessori stravaganti. «Ciò che in questo momento rende i piercing freschi e interessanti è l’idea di poterti divertire a cambiare aspetto ogni qual volta tu voglia, senza bisogno di stravolgere il tuo look» ha dichiarato Cassi Lopez, piercer di New York Adorned.

Vertical lobe piercing Una delle più grandi tendenze che colpiscono questo 2019, secondo Lopez, è il piercing vertical lobe – o, più semplicemente, orecchini che si impilano l’uno sull’altro in posizione verticale sul lobo dell’orecchio, invece che orizzontalmente. Questo, dice Lopez, è un ottimo esempio dell’utilizzo di un piercing che hai già e che, con pochissimo dolore, puoi rendere ancora più accattivante. I vertical lobe possono generalmente essere posti sopra o sotto i buchi che già esistono. Rook constellation piercing