La primavera è alle porte, gli animi si caldano, le infradito e le borse da mare ci stanno guardando con occhi languidi e palesemente siamo vittime delle loro avance. Ebbene sì, spolverate gli armadi, è tempo di pensare a rimettersi in forma e di controllare se il guardaroba marinaro è pronto per affrontare le tendenze della prossima stagione. Rimbocchiamoci le maniche e vediamo qualche bikini “giusto” per l’estate 2019.

Il profilo Instagram di Elisabetta Canalis è in modalità estiva già da un po’: spiagge caraibiche e sabbia dorata adagiata “accidentalmente” sul divino lato B della showgirl fanno già salire la temperatura. Il bikini nero è il classico intramontabile e Elisabetta lo sfoggia decisamente senza riserve.

Non solo bikini però, nero va bene tutto, anche (e soprattutto aggiungerei) se intero. Future mamme con i pancioni prorompenti e grandi appassionate del classico mai démodé esultate: anche questa estate 2019 sarà all’insegna del grande classico. Prendiamo spunto dalla stessa Giulia De Lellis che ne sfoggia uno non troppo classico con una scollatura da urlo.

Fluo addicted quest’anno è ancora il vostro momento. Se l’anno scorso avete acquistato un bikini o un costume intero di un bel fucsia o giallo evidenziatore sappiate che è praticamente ora di tirarlo fuori dall’armadio. Chiara Ferragni è stata pioniera in questo e quest’anno si riconferma. Inoltre il costume intero sgambato e super scollato sulla schiena si ricolloca tra la top list degli acquisti estivi da effettuare.

Ogni volta che ne vedo uno mi sovviene alla mente il filo interdentale. Ma che dire, addosso a questa Venere marmorea sta divinamente. Parliamo di Emily Ratajkowski, ambasciatrice anche quest’anno del mini (ma davvero mini!) bikini. Che sia bianco, nero, blu o celestino rosa pallido (ndr) va bene, purché sia addosso a lei vero? E invece no, questo è l’anno del self confidence femminile quindi ragazze, osate anche voi che avete un cuore da Emrata!

Nima Benati ci suggerisce un fantastico ritorno agli anni ’70 – ’80 con il bikini a vita alta.

Stampe floreali o tinte unite anche qui farà poca differenza, purché vintage. Se poi volete osare un animalier intraprendente sappiate che la tendenza della prossima estate 2019 sarà all’insegna del savage, quindi sbizzarritevi!

Spezzato bicolor? Sì, un tocco di personalità pop non fa mai male. La prossima estate è anche il loro momento: slip a righe e top a tinta unita come Beatrice Valli insegna o viceversa top a fantasia e slip a tinta unita. L’importante è sempre non passare inosservati e il colore può aiutare (quasi sempre).