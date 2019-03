Con “Get Rich Or Die Trying”, 50 Cent era in quel preciso periodo il rapper con maggiore hype in assoluto. Dopo aver venduto milioni di copie del suo disco d’esordio per Shady/Aftermath, il rapper ha firmato un contratto con Marc Ecko, per lanciare la sua linea chiamata G Unit Clothing. Marc Ecko ha definito l’accordo al pari di quello tra Nike e Michael Jordan. Il brand era prettamente street e poco sportivo e, visto il suo successo, l’anno seguente Fifty ha collaborato anche con Reebok per creare una sua scarpa personalizzata.