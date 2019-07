Moda bambino Estate 2019: #5 capi basic da avere nell’armadio

Il guardaroba dei bambini sempre più spesso assomiglia a quello dei genitori per la varietà dei modelli e dei pattern. Per questo motivo, a ogni cambio stagione, molte mamme iniziano a informarsi sui nuovi trend da sfoggiare: ecco alcuni consigli per l’abbigliamento bambino Estate 2019, perché anche i più piccoli possono essere dei veri fashion addicted.

L’abbigliamento bambino 2019 propone dei trend all’insegna del colore e della vivacità, perfetti per interpretare al meglio la stagione estiva. Nel caso dei costumi da bagno maschili i modelli più apprezzati sono i boxer mare stretch e gli shorts mare con coulisse e patch. Sono costumi comodissimi e adatti per permettere ai più piccoli di divertirsi in totale libertà tra sport e giochi.

5 capi basic Estate 2019 da avere sempre nell’armadio

#1 Bermuda in tinta unita

Il primo capo sono sicuramente i bermuda. Ti consiglio un modello non eccessivamente corto e in tinta unita, preferibilmente sui toni del grigio, sabbia o blu: colori facili da abbinare.

#2 Polo a righe in stile marinaretto

La polo con fantasia marinière bianca e blu è versatile e comoda. Abbinata a un jeans estivo e a una felpa con cappuccio è perfetta per un look casual. Con un paio di pantaloni in cotone blu e un maglioncino leggero con zip, invece, diventa subito più elegante.

#3 Giubbino di jeans in versione classica o street

Un altro must have è il giubbino di jeans. Nei negozi ci sono i modelli più classici oppure le versioni più street style con cappuccio in felpa, toppe o dettagli camouflage.

#4 Impermeabile ripiegabile da portare sempre con sé

Gli imprevisti temporali primaverili, ma soprattutto quelli estivi, fanno diventare l’impermeabile un capo basic da avere sempre nell’armadio e con sé. Infatti, gli ultimi modelli sono tutti ripiegabili e leggerissimi, tanto che possono essere messi nello zainetto o nella borsa della mamma.

#5 Tuta comoda e versatile

Come dimenticarsi della tuta, alleata formidabile per qualsiasi tipo di avventura da vivere insieme agli amici. Questo capo senza tempo è diventato un cult per la sua capacità di coniugare comfort, praticità e stile.