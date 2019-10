Sono tornati di moda i pantaloni a zampa per l’Autunno/Inverno 2019 2020, con quella geometria flared che si apre verso le scarpe, a confermacelo sono le star. Katie Holmes in giro per le strade di New York non può fare a meno di indossarli con un bel paio di décolleté, un look semplice ma super glam.

Revival

Il pantalone a zampa è tornato tra noi, l’ultima new entry moda autunno 2019. Quindi nei prossimi mesi saremo destinate a indossare questo modello, a vita o a vita bassa, in denim, in cady o in tessuto stretch, l’importante che non manchi nel nostro guardaroba. A donarci ancora lezioni di stile è la bellissima Katie Holmes, che indossa un paio di pantaloni a zampa non aderenti sui fianchi, sulla linea del modello “palazzo”, abbinati a una t-shirt con stampa e a un cappotto sartoriale color blu navy. L’outfit perfetto per affrontare le prime giornate di freddo con stile.

Un po’ di storia

I pantaloni a zampa di elefante sono tornati sulle passerelle e per le strade: stretti sulle cosce e larghi sui polpacci, hanno indelebilmente segnato la storia della moda. Un capo di moda che divenne famoso in Italia già all’inizio degli anni Sessanta con l’avvento di Adriano Celentano e per tutti gli anni Settanta sia fra gli uomini che fra le donne. Furono uno dei principali segni distintivi della cultura hippy, insieme alla bandana e ad altri capi. Anche quest’anno non potremmo fare a meno di indossarlo, rivestito da numerose stampe, da quelle floreali, all’animalier e al Principe di Galles.