È tornato, più forte di prima nel nostro guardaroba, il maglione a collo alto o meglio conosciuto come dolcevita. L’obiettivo è quello di coprirsi, di proteggersi dal freddo con stile, indossandolo sotto un cappotto super glam, come fanno le nostre amate celebrità.

Revival

Negli ultimi mesi più di una rivista internazionale di moda ha scritto che il 2019 è l’anno in cui i maglioni dolcevita (quelli con un colletto molto alto e ripiegato su se stesso) tornano di moda. Molto popolari negli anni Sessanta e Settanta, i maglioni dolcevita non sono considerati “alla moda” da tempo, anzi sono spesso visti come qualcosa di non “cool” ma datato e superato. L’origine del termine italiano “dolcevita” non è chiara; secondo la spiegazione più ricorrente, proposta anche dall’enciclopedia Treccani, deriva dal film La dolce vita di Federico Fellini, perché il protagonista Marcello Mastroianni lo indossa in diverse scene.

Come indossarlo

Il maglione collo alto è emblema della cultura pop, della swinging London, dei giovani della Beat Generation. E nel 2019 si eleva ad item simbolo del nuovo minimalismo metropolitano, abbinato a giacche di pelle, denim a vita alta e pantaloni classici, come indossato dalle top model Gigi e Bella Hadid. Il dolcevita può essere indossato con due pesi ben differenti, il dolcevita maglione in lana grossa per abbinamenti più estremi con capi iper femminili, oppure il dolcevita in cotone, quindi più sottile, da utilizzare spesso e volentieri come base furbissima sotto a camicie, abiti o capospalla importanti come per esempio le pellicce ecologiche o i piumini oversize.