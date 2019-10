Moda Autunno/Inverno 2019: Dior approva il cappello da pescatore

C’è un’alta probabilità che la maggior parte di voi leggendo questo non abbia indossato un cappello da pescatore dagli anni ’90. Sebbene all’epoca fosse il copricapo preferito da molti, il capostipite dello streetwear svanì alla rotazione dell’inizio del secolo. Forse non ci hai ripensato, o forse ti stai struggendo per il suo ritorno. ma comunque indipendentemente dai tuoi sentimenti verso l’oggetto in questione, ora è tornato alla grande. Perché quando Dior lancia una “nuova” tendenza sappiamo tutti per certo che sarà ovunque.

Il cappello da pescatore è must have di stagione

Conosciuto per le sue borse di tendenza, eleganti coordinati e couture degne di nota, ammettiamo che vedere in passerella Dior che presenta il cappello da pescatore ci ha sorpreso un po’. Sai quei sentimenti di stupore e meraviglia, forse un po’ contrastanti? Diciamo che l’errore di molti è quello di provare della forte antipatia quando si tratta di cappelli da pescatore. Quindi inutile dire che Dior abbia destato davvero molta curiosità nei confronti di come avesse affrontato il design del suddetto copricapo. Secondo il marchio, il cappello è un «tributo poetico a Stephen Jones (il modista del marchio, ndr) e alle Teddy Girls, una delle ispirazioni dietro la collezione A / I19 di Maria Grazia Chiuri».

I copricapo reversibili, che variano nel prezzo da $ 870- $ 1600, sono disponibili in un mix di motivi, tra cui check e tartan, e alcuni presentano anche l’iconica tela Dior Oblique. Rifinito con mini veli e tesa larga, il design è innegabilmente femminile, intriso di un senso di eleganza on-brand. Il pezzo è già stato un successo di street style, con artisti del calibro di Camila Coelho, Romee Strijd e la bellezza mondiale Jennifer Lawrence. Tutte celebrità che sono state avvistate mentre sfoggiavano il cappello. Con l’autunno in pieno svolgimento e il mio guardaroba che ha un disperato bisogno di alcuni copricapi più estrosi del solito un bella novità sembra aggiungersi con facilità. Per la stagione a venire, questo è il pezzo che sicuramente non stavo cercando e di cui non sapevo di aver bisogno, ma che sicuramente comprerò. E voi?