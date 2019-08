Le temperature sono ancora calde, ma la moda dell’autunno 2019 è in arrivo, soprattutto quando si tratta degli outfit street style delle Star, che come al solito ci donano numerose lezioni di stile. Avvistate in giro per le città più cool del mondo, con indosso i look più belli da sfoggiare per questa stagione.

Felpa corta

Le felpe sono perfette sia con i look moda Autunno 2019, dove è possibile indossarle con cappuccio sopra ad abiti da sera da red carpet. Mettete invece in stand by le felpe donna con zip e in caso sfruttale solo per quando vai in palestra ad allenarti o a correre. Il via alle felpe crop con pantaloni stile anno ’90, come fa la modella Haley Baldwin.

Maxi abito

Anche per la stagione autunnale, il maxi abito è uno dei capi principali. Possiamo sceglierlo di un tessuto morbido e scivolato in modo che non ci segni e che accompagni dolcemente le linee del nostro corpo. Da indossare con le scarpe basse (mules, senkers o stivaletti), ma in caso di serate un po’ più glamour va benissimo anche una bella décolleté, come fa la bellissima Alessandra Ambrosio.

Jeans

I jeans hanno scandagliato i decenni e la storia della moda più di qualsiasi altro capo. In un clima fashion decisamente revival, dopo l’invasione dei favolosi anni ‘80 che ha caratterizzato lo scorso autunno inverno, il denim del momento ci trasporta negli anni direttamente nei ‘90 con mom jeans, anche quest’anno per la stagione fredda 2019. Come quelli indossati da Gigi Hadid.

Completo

Brillanti e accesi quasi da accecare, i colori fluo sono una delle tendenze moda anche per l’Autunno 2019, si sposano alla perfezione con i tailleur: verde fluo, il rosa fluo e il giallo fluo sono i colori evidenziatore che fanno la differenza. Come quello indossato da Bella Hadid.