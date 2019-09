Per la moda autunno 2019 le anticipazioni arrivano direttamente da Venezia. Le celebrità non possono fare a meno di sfoggiare il loro charme, anche fuori dal red carpet. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati sulla madrina della Mostra, Alessandra Mastronardi che non possa inosservata tra camice romantiche, bermuda, immancabili pantaloni palazzo e fantastici occhiali da sole.

Un po’ di storia…

L’occhiale da sole è un accessorio di fama intramontabile. Abbiamo imparato ad amarlo anche grazie a personaggi famosi che, al cinema e non solo, l’hanno indossato, portando alla ribalta diversi modelli. Non possiamo che ricordare il modello, sinuoso e super elegante, è stato portato alla ribalta da Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany”. Il suo outfit in questa pellicola è diventato uno dei simboli universali di raffinatezza. Sono passati decenni e le cose non sono cambiate. Chi oggi vuole conferire al proprio look un ineguagliabile tocco di eleganza, non può fare a meno di indossare un paio occhiali, come ci mostrano gli scatti della Mostra del cinema di Venezia.

Celebrità

Le nuove montature sono colorate e tempestate di strass, trionfa il modello cat-eye anche in versione butterfly con lenti colorate. Le celebrità non possono fare a meno di sfoggiare assieme ai loro outfit, un paio di occhiali da sole. Alessandra Mastronardi alla Mostra del cinema di Venezia cammina per le strade con indosso ampie rouge e profili in passamaneria, la blusa in abbinamento ai bermuda, morbidi a palazzo, che sdrammatizza con una classica t-shirt bianca con scritte. Ricordiamo che per l’arrivo nella città veneta, Alessandra ha sfoggiato un look della collezione Giorgio Armani Resort 2020: camicia in raso di seta a righe con bottoni a contrasto e pantaloni ampi con bretelle in pelle e anche splendidi accessori: mini bag bianca e occhiali da sole, sempre di Armani, con décolleté color cuoio dal tacco a spillo.