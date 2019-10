Moda Autunno 2019: il ritorno agli anni ’70 ’80 ’90 è confermato

Il romanticismo della moda nostalgica continua con i must-have dell’autunno 2019. Questo mese, gli dei dello street style mettono in risalto la moda del passato, le nostre migliori (ma ai tempi anche peggiori) scelte degli anni ’70, ’80 e ’90. Pietre miliari che stanno ancora definendo le tendenze più popolari del 2019. Chi non ha nell’armadio un paio di pantaloni aderenti scozzesi?! Super consigliati sia nel classico rosso ma anche in verdone o nei toni del beige.

In Autunno Doctor Martens e pantaloni scozzesi

Prima di tutto, non ne abbiamo mai abbastanza di una t-shirt grafica di ritorno al passato. Che sia con la stampa sul davanti del nostro gruppo preferito degli anni ’90, oppure una maglietta dalle spalle spigolose degli anni ’70. Ma non scordiamoci della t-shirt di Hello Kitty super cute che ci ricorda i momenti dolci della scuola elementare, per alcuni (tipo me) anche del liceo. Questi semplici capi di moda aggiungono rapidamente personalità a qualsiasi outfit. Noi (e tutti gli altri) stiamo collezionando borse baguette firmate, quella più famosa è la Fendi Baguette di Carrie. Non dimentichiamoci nemmeno per un attimo delle calze a rete, a trama larga ma anche a micro rete. Super hot, certo, ma come ogni cosa dipende da come le si indossa. Appropriatissime anche per l’ufficio.

In particolare pezzi stampati con logo di Louis Vuitton e Fendi. In questo periodo d’Autunno siamo in un momento di grande ritorno alla moda, quindi affrettati ad acquistare una mini bag di lusso vintage usata a meno di 200 € da Vestiaire Collective o Ebay, prima che le migliori scompaiano. Un altro elemento essenziale che ritorna ancora e ancora è il classico paio di scarpe da ginnastica bianche per i mesi autunnali (il 2019 è stato l’anno delle sneakers bianche). In particolare, osserviamo i semplici design degli anni ’90 di Superga e Keds che sono sempre alla moda. Se stai cercando calzature con un tocco in più, abbiamo degli splendidi stivali in pelle di serpente gioiello che ti faranno sentire una pop star degli anni ’90. Insomma, parola d’ordine: Revival!