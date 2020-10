Cappotto rosso mania 2020! Tutte noi dovremmo possedere almeno un capo-spalla “red addicted” all’interno del nostro guardaroba fashionista. Tendenza modaiola e must have di stagione, il cappotto rosso viene spesso associato soprattutto come “Royal” trend. Da Lady Diana a Kate Middleton passando per Meghan Markle, tutte sono state almeno una volta delle perfette “Lady in red” specialmente durante la stagione autunnale. La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è come sempre un esempio di eleganza e classe infinita e proprio ieri è apparsa in pubblico con il Principe William con indosso uno splendido cappotto rosso sgargiante lungo (quasi) fino ai piedi. Ovviamente firmato Alexander McQueen, il capospalla è in doppiopetto con bottoni neri incrociati e tasche con patta frontali. Non è di certo la prima volta che la bella Kate sposa il noto brand McQueen, che rappresenta uno dei suoi preferiti soprattutto in riferimento ad occasioni importanti.

Cappotto rosso mania 2020: il trend passa per le “Royal”

Il cappotto rosso indossato da Kate Middleton è un capo personalizzato apposta per la Duchessa, che ha preso spunto da due dei modelli già esistenti del brand. Un outfit molto semplice sottostante: un’elegante t-shirt bianca con una gonna plissettata nera. Come calzature un paio di décolleté nere. E ovviamente una mascherina floreale a proteggerla sul viso. Il lungo cappotto rosso scelto da Kate ha portato subito alla mente un altro celebre cappotto rosso, quello indossato questa volta dalla Principessa Diana all’aeroporto di Zurigo in occasione di una vacanza sulla neve con tutta la famiglia.

Le due “Lady in red” si somigliano molto

Le due “Lady in red” si somigliano molto nonostante le silhouette differenti: il colore rosso, molto acceso, è lo stesso, il modello è praticamente uguale e i bottoni neri molto similari tra loro. Anche la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha indossato come vuole la tradizione della corona britannica un cappotto rosso in uno dei suoi eventi ufficiali. Nel gennaio del 2019, in attesa del primogenito Archie, Meghan ha presenziato ad un incontro con un lungo cappotto rosso di Sentaler e tacchi abbinati. Come una vera e propria “red addicted”.

Il cappotto rosso simbolo dello stile ed indossato per la prima volta da Lady Diana

Entrambe, sia Kate che Meghan, sulle orme di Lady Diana, icona di moda e di classe senza tempo. Non è di certo la prima volta che Kate Middleton viene paragonata a Lady D. Già durante le prime uscite con il principe William nel periodo del college si vociferava questa innegabile somiglianza di stile e personalità. Entrambe molto vicine al popolo inglese, e molto attive (entrambe) nel sociale; a sostegno di chi è costretto ad affrontare situazioni di difficoltà oppure chi si trova ai margini del tessuto sociale. Tra i brand più iconici in tema “cappotto rosso” troviamo tra i più belli SAINT LAUREN, MAX MARA, PROENZA SCHOULER. Ma si possono trovare altrettante alternative anche low cost staccandosi dalla mera Couture.

Idee da imitare in tema cappotto rosso. Capi must have per la mezza stagione. Con cosa lo metto?