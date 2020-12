Quali sono i modelli di stivali più costosi che determinano la tendenza 2020/2021? Il connubio perfetto è rappresentato da monocromia e semplicità: gli stivali in vista della stagione invernale abbandonano le nuance esotiche e i colori più accesi per lasciare spazio a tonalità più neutre. I modelli variano: stivaletti alla caviglia, stivali a calza, alti fino al ginocchio o cuissardes, ma anche punte affilate, squadrate e leggermente tonde. Il fashion fondamentalmente promuove le geometrie trasformando queste calzature in un passepartout perfetto per l’inverno. La scelta cromatica di tendenza per la moda 2020/2021 è nero, marrone, bianco e nude.

Quali sono i modelli di stivali più costosi e di tendenza in vista della moda 2020/2021?

Gli Stivali, in vista dei trend 2020/2021, fanno rima con minimalismo e semplicità delle forme. Tra i materiali preferiti troviamo il camoscio, sostituito anche dalla morbidezza della pelle liscia oppure in alternativa alla rigidità del cuoio. Gli stivali moderni vogliono durare nel tempo. Il classico stivale viene così rielaborato secondo una particolarità del dettaglio, nonché nello styling del look che si andrà ad indossare. Gli stivali più belli dell’autunno inverno 2020 2021 partono dai modelli luxury e di lusso di Alberta Ferretti, Fendi e Givenchy agli anfibi di Prada e Bottega Veneta.

Elisabetta Gregoraci al GFVip non abbandona mai le sue amate e costosissime calzature. Quanto costano?

Elisabetta Gregoraci, star e personaggio molto noto all’interno dello showbiz italiano, ama indossare scarpe, quali gli stivali. La bellissima Elisabetta, infatti, non si separa mai dalle sue amatissime e costosissime calzature che sfoggia con disinvoltura durante la trasmissione. Regina del Gossip ma soprattutto regina di stile. Nell’ultima puntata del format Grande Fratello Vip (la 22esima) ha scelto per l’occasione un abito griffatissimo nero. Nel particolare, un minidress della collezione Autunno/Inverno 2020-21 dei Elisabetta Franchi. Un capo da vera e propria icona di stile: molto sensuale con la gonna corta e arricciata, maniche lunghe, scollatura profonda e paillettes argentate sul corpetto. Valore? 459 euro a cui ha abbinato i bellissimi sandali di Gucci da 650 euro.

Gli stivali costosissimi di Elisabetta Gregoraci: la regina del Fashion al GFVip

Elisabetta Gregoraci è una nota showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. I suoi primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo risalgono al 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, prese parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso arrivando al 24º posto. Nel 1999 debutta come attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, mentre nel 2000 recita per Carlo Verdone in C’era un cinese in coma. Nell’estate 2006 la Gregoraci diviene la regina della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore (in quel momento direttore generale del team di Formula 1 della Renault) a seguito di un incontro del novembre 2005. Briatore e la Gregoraci il 14 giugno 2008 si sposano e il 18 marzo 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Stivali fanno rima con Elisabetta. La bellissima Eli completa molti dei suoi outfit da giorno con un paio di originali cuissardes in pelle alti fino alla coscia. Gli stivali in questione non hanno tacco alto ma suola in gomma, praticamente sneakers a stivale. Sono un modello iconico reso noto sulla passerella Autunno/Inverno 2014-2015 dello stilista Rick Owens, famoso per le sue creazioni concettuali e all’avanguardia. Il costo degli stivali preferiti di Elisabetta per trascorrere in completa comodità le giornate nella Casa? 1700 euro circa.