Mixare extra lusso e look economici? È possibile, basta saper riconoscere i particolari luxury d’eccezione e che colorano e decorano il vostro look. All’interno del proprio outfit fashionista è immancabile un capo o accessorio extra lusso. Un esempio? Le tanto e desiderate (dall’intero universo femminile) borse. Cura del dettaglio e gusto modaiolo per un risultato finale elegante ma mai ostentato. Particolare must have irrinunciabile per moltissime star la lussuosa borsa rigida a righe in bianco e nero di Valentino. Il modello vintage appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2015-16 firmata da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, quasi introvabile. Il costo? Davvero importante!

Mixare extra lusso e look economici? Belen Rodriguez si conferma regina di stile

Belen Rodriguez si conferma ancora una volta regina di stile. Tutti conoscono l’icona di bellezza argentina, e proprio per questo è risaputo, sia da sempre amante del lusso e del fashion style che si rispetti. Capi griffatissimi, o meglio, outfit economici abbinati ad accessori di lusso. Come per esempio il completino Zara, sfoggiato dalla showgirl ed accessibile a tutti, caratterizzato da una giacca avvitata con un unico bottone e un paio di pantaloni larghi in stile anni ’90 abbinato ad un paio di stivaletti bassi. La ciliegina sulla torta è data, però, da un “accessorio di ‘lusso’. Belén svela così il suo segreto di bellezza in quanto a look, ovvero saper mixare la semplicità e il lusso, ed in questo è una vera maestra. Al completino in pelle low-cost l’argentina ha deciso di abbinare una mascherina total black e una lussuosa borsa rigida a righe in bianco e nero di Valentino. Il modello vintage appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2015-16 firmata da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, quasi introvabile. Un pezzo unico su cui poter ‘osare’ un po’ di più.

La borsa di Valentino un vero e proprio gioiello di lusso

Borse firmate Valentino da donna: il mix ideale di praticità e tendenza. Basta possedere l’accessorio giusto per rivoluzionare qualsiasi outfit. Altresì incrementare la voglia di giocare con lo stile scegliendo tra tante proposte accattivanti. Il brand Valentino ha una storia tutta italiana, e dagli anni ’50 realizza accessori che uniscono praticità e tendenza, con un irresistibile tocco urbano e contemporaneo. Leggerezza, versatilità e comfort sono le parole d’ordine di queste borse.

Accessori ideali per vivere al meglio le avventure quotidiane. Il tutto caratterizzato dai colori neutri e versatili. Oppure, in alternativa, per le donne più di carattere, le fantasie animalier e la V dorata simbolo del brand: un accessorio da poter declinare sia con un look casual che elegante.

Mixare extra lusso e look economici. Valentino re della semplicità unita alla tendenza del momento

Filosofia di vita dell’omonimo brand italiano, Valentino, è la realizzazione di borse e accessori semplici ma al contempo di tendenza in diverse varianti cromatiche. Per un look romantico l’opzione ideale sarebbero delle leggere tracolline disponibili in tanti colori raffinati, dal cipria all’arancio. Oppure per le donne di successo e di carattere l’opzione ideale è rappresentata dalla borsa a mano firmata sempre Valentino: l’effetto chic senza sforzo è garantito, soprattutto se la si sceglie in una nuance delicata come il rosa antico.